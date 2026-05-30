Sergio Delgado 30 MAY 2026 - 07:30h.

La ayuda es un pago único de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado desde el 16 de noviembre de 2007

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Tener un hijo implica afrontar nuevos gastos desde el primer momento. Bueno, en realidad, desde meses antes de que el bebé nazca: alimentación, ropa, material escolar o cuidados suponen un importante esfuerzo económico para muchas familias.

Lo que muchos padres desconocen es que la Seguridad Social mantiene una prestación económica de pago único que puede alcanzar los 1.000 euros por cada hijo nacido o adoptado. Aunque, eso sí, no está disponible para todos los hogares.

Se trata de una ayuda no contributiva dirigida a situaciones familiares concretas y con condiciones económicas específicas. Además, existe un detalle importante: no puede solicitarse indefinidamente. El derecho caduca y muchas familias pierden la posibilidad de acceder a él por desconocimiento o por dejar pasar el plazo.

La prestación se aplica a nacimientos o adopciones producidos desde el 16 de noviembre de 2007 y únicamente se reconoce en determinados supuestos.

Los tres casos en los que se puede solicitar esta ayuda

La Seguridad Social limita el acceso a tres tipos concretos de unidades familiares. Para recibir el pago único, el menor debe haber nacido o haber sido adoptado a partir de la fecha establecida y además, cumplirse una de estas circunstancias:

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Familia numerosa

Hogares con el título oficial correspondiente.

El número de hijos determina también los límites económicos aplicables.

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Familia monoparental

El menor convive con un único progenitor que asume el sustento familiar.

Madre o padre con discapacidad

Cuando exista una discapacidad igual o superior al 65%.

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En caso de convivencia de ambos progenitores, únicamente uno puede figurar como beneficiario de la prestación.

Los ingresos familiares son determinantes

La ayuda no es universal y el nivel de ingresos resulta decisivo para cobrarla.

En líneas generales, si la unidad familiar no supera el umbral económico establecido anualmente, la cuantía íntegra será de 1.000 euros.

Si los ingresos superan ligeramente el límite, todavía puede existir derecho a una cantidad reducida mediante el sistema denominado "cuantía por diferencias". En estos casos se calcula la diferencia entre el máximo permitido y los ingresos obtenidos. La Seguridad Social, eso sí, no reconoce importes inferiores a 10 euros.

Límites económicos de la ayuda según el número de hijos

Los umbrales cambian en función del tamaño familiar. Los importes generales son los siguientes:

Límites generales

1 hijo: 14.011 euros anuales

2 hijos: 16.112,65 euros

3 hijos: 18.214,30 euros

4 hijos: 20.315,95 euros

5 hijos: 22.417,60 euros

6 hijos: 24.519,25 euros

7 hijos: 26.620,90 euros

8 hijos: 28.722,55 euros

9 hijos: 30.824,20 euros

10 hijos: 32.925,85 euros

En familias numerosas con título oficial, los límites son superiores:

Familias numerosas

3 hijos: 21.086 euros

4 hijos: 24.502 euros

5 hijos: 27.918 euros

6 hijos: 31.334 euros

7 hijos: 34.750 euros

8 hijos: 38.166 euros

9 hijos: 41.582 euros

10 hijos: 44.998 euros

Por ejemplo, una familia monoparental con dos hijos tiene un límite de ingresos de 16.112,65 euros al año. Si sus ingresos ascienden a 16.500 euros, excedería el umbral en 387,35 euros y recibiría una ayuda reducida de 612,65 euros.

Hasta cuándo pedir la ayuda

Uno de los detalles más desconocidos es el límite temporal. La solicitud puede presentarse desde el día siguiente al nacimiento o adopción, pero el derecho prescribe a los cinco años.

Una vez superado ese plazo, desaparece la posibilidad de reclamar la ayuda.

Cómo tramitar la prestación

Quienes dispongan de certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve pueden completar el proceso mediante la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

También es posible utilizar la plataforma específica de solicitud de prestaciones, enviar la documentación por correo o acudir presencialmente a un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social.

La documentación necesaria incluye identificación de progenitores, certificados de nacimiento o libro de familia, justificantes de ingresos y, en determinados casos, documentación acreditativa de discapacidad o familia numerosa.

Y, por último, es importante saber que la resolución suele notificarse en aproximadamente diez días y, cuando la solicitud resulta favorable, el pago único puede recibirse a partir de la sexta semana tras el nacimiento o adopción.