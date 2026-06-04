La cantante y el empresario intentan convencer a la jueza de quién puede ofrecer el entorno más estable para el adolescente

Novedades sobre el juicio entre Paulina Rubio y Colate por la custodia de su hijo: del comunicado de ella a las presuntas lesiones de él

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La larga batalla judicial entre Colate Vallejo-Nágera y la cantante Paulina Rubio atraviesa uno de sus momentos más decisivos. Tras años de enfrentamientos legales por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, de 15 años, ambos volvieron a verse las caras en los tribunales de Miami en unas audiencias que podrían marcar un antes y un después en el futuro del menor.

Con el juicio ya visto para sentencia, todas las miradas están puestas ahora en la decisión que adopte la jueza encargada del caso. Sobre la mesa existen varias posibilidades: que Andrea Nicolás continúe residiendo con su madre en Estados Unidos, que pueda trasladarse a España para vivir con su padre o, en un escenario que ha generado gran controversia, que sea enviado temporalmente a un internado neutral alejado tanto de Florida como de España.

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La recomendación de la guardiana legal designada por la Corte ha sido precisamente esta última opción, al considerar que el conflicto permanente entre los progenitores está afectando al bienestar emocional del adolescente.

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Ahora, tras varias semanas centrado exclusivamente en el juicio, Colate ha regresado a España intentando recuperar cierta normalidad. Lo ha hecho reapareciendo públicamente en el primer aniversario de la firma de moda masculina Black Roan, donde ha evitado pronunciarse sobre el contenido de las vistas judiciales, aunque sí se ha sincerado sobre el momento que atraviesa.

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"No puedo estar aquí tanto como me gustaría. Llevo demasiado tiempo fuera este año. Estoy en muchos sitios, a veces hasta en varios sitios a la vez. Mi vida es bastante impredecible y, de hecho, no iba a estar aquí hoy y estoy aquí. No sé mañana dónde estaré, Dios dirá, pero estoy deseando ir a Pedraza porque hace muchísimo que no voy y espero estar pronto ahí con mi hijo", ha confesado.

Tal y como recoge Europa Press, a pesar del desgaste emocional y mediático acumulado durante más de una década de enfrentamientos judiciales con Paulina Rubio, Colate ha querido transmitir que "ahora estoy muy fuerte, muy fuerte".

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Acusaciones, tensiones familiares y el juicio

Las sesiones celebradas en Miami han estado marcadas por un sinfín de acusaciones cruzadas. Durante el proceso se han abordado desde supuestos problemas de convivencia hasta diferencias irreconciliables entre ambos progenitores. También han salido a relucir testimonios sobre presuntos comportamientos conflictivos dentro del entorno familiar, así como denuncias de restricciones en la comunicación entre el menor y su padre.

Uno de los episodios que más repercusión mediática ha tenido fue la declaración en la que Colate aseguró haber sufrido episodios de violencia física durante su matrimonio con la artista mexicana. El empresario afirmó ante el tribunal que nunca quiso hacer públicas esas situaciones porque Paulina Rubio es la madre de su hijo, aunque aseguró que todavía arrastra secuelas de aquella etapa.