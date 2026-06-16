Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, se ha pronunciado sobre la situación de la baronesa

Preocupación por la salud de Tita Cervera tras su traslado en helicóptero a un hospital: los detalles de su ingreso y la unión de sus hijos

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La preocupación por el estado de salud de la baronesa Tita Cervera ha estado muy presente en las últimas semanas, sobre todo tras su 'desaparición' pública, algunas ausencias en actos relacionados con el universo Thyssen y su ingreso hospitalario a causa de una neumonía.

Ahora ha sido Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, quien este pasado lunes, 15 de junio, ha querido pronunciarse sobre la situación de la coleccionista catalana.

"La baronesa afortunadamente se está recuperando. Bueno, necesita tiempo y necesita descanso, pero afortunadamente está mucho mejor", ha asegurado.

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Asimismo, sobre cuándo regresará al Museo Thyssen, ha manifestado: "Desde luego, la vamos a poder ver aquí de nuevo. No sé exactamente cuándo, pero seguro que sí, que la veremos por aquí".

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El responsable de la pinacoteca madrileña ha evitado entrar en detalles médicos, pero ha dejado claro que la evolución es positiva y que la principal recomendación en estos momentos pasa por respetar la recuperación. La idea es clara: Tita Cervera necesita tiempo para volver a la actividad que ha mantenido durante décadas.

La salud de Tita Cervera y su hospitalización

Las declaraciones de Acevedo llegan en un momento en el que cualquier información sobre la baronesa despierta interés. A sus 83 años, Carmen Cervera continúa siendo una figura fundamental dentro del panorama artístico español, tanto por su papel en el Museo Thyssen-Bornemisza como por la gestión y cesión de una de las colecciones privadas más importantes del país.

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Por ello, sus últimas ausencias habían alimentado los rumores sobre su estado físico. Fue el pasado 6 de mayo cuando se conoció que la baronesa tuvo que ser trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital de Barcelona.

Según se conoció, Cervera sufrió un contratiempo de salud que obligó a su evacuación de urgencia en helicóptero hasta la clínica Teknon de Barcelona, donde permaneció ingresada durante aproximadamente una semana.

Más allá del propio susto médico, uno de los aspectos más comentados fue la reacción de su familia. Sus tres hijos, Borja, Carmen y Sabina Thyssen, se reunieron para acompañarla, protagonizando una estampa que no se producía desde hacía casi ocho años.

Su reencuentro llamó especialmente la atención teniendo en cuenta que la relación entre madre e hijo, y entre los propios hermanos, había estado marcada por desencuentros y conflictos durante años. Cabe recordar que su distanciamiento se evidenció después de que Borja conociera a su mujer, ya que Tita desconfiaba de las intenciones de su nuera.

Por el momento, el entorno de Carmen Cervera apuesta por la discreción y por respetar los tiempos necesarios para que pueda recuperar su actividad habitual. Una espera que, según las personas más cercanas a ella, se afronta con optimismo y confianza.