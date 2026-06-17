La artista, que abandonó la banda en 2006 tras más de dos décadas al frente, ha querido pronunciarse sobre la controversia a través de sus redes sociales

Lydia Rodríguez se disculpa con Sole Giménez tras dejar Presuntos Implicados: "Ella fue una valiente impresionante"

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La polémica que sacude a Presuntos Implicados continúa creciendo. Tras las duras acusaciones realizadas por Lydia Rodríguez al anunciar su salida de la banda después de 17 años como vocalista, ahora ha sido Sole Giménez quien ha decidido pronunciarse públicamente.

La histórica voz del grupo ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que muestra su apoyo a la cantante y reconoce que todo lo ocurrido le ha hecho revivir "recuerdos traumáticos" de su propio pasado.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Giménez ha querido defender públicamente a Rodríguez, lamentando el sufrimiento que, según ella, habría vivido durante estos años.

El comunicado de Sole Giménez

"Lamento profundamente que haya tenido que atravesar situaciones que le han causado sufrimiento y deseo que encuentre la serenidad y la fortaleza necesarias en estos momentos difíciles", comienza la misiva.

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La artista también lamenta que la trayectoria de Presuntos Implicados, una de las bandas más exitosas del pop español, se vea ahora envuelta en una polémica que está generando "dolor y desconcierto".

Asimismo, ha reconocido que "esta situación remueve en mí recuerdos traumáticos de un pasado del que, no sin ayuda y mucho trabajo, he conseguido alejarme y del que quiero seguir distanciada". Por ello, ha pedido "que se respete y se entienda mi opción de no hablar de ello".

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Finalmente, ha agradecido "profundamente el cariño, el respeto y el apoyo que tantas personas me habéis mostrado siempre". "Hoy, más que nunca, os doy las gracias por estar ahí", sentencia.

Los detalles de la polémica

Las declaraciones de Giménez llegan apenas unos días después de que Rodríguez hiciera pública una carta en la que denunciaba haber vivido durante años presión psicológica, falta de libertad dentro del proyecto musical y haber sido víctima de "maltrato continuado".

Además, señalaba a los integrantes del grupo como "cómplices de maltrato", quienes, de acuerdo a su versión, cuestionaban aspectos relacionados con su imagen personal, desde su peso hasta su forma de vestir o maquillarse.

Sus palabras han generado una gran repercusión mediática y han provocado un sinfín de reacciones entre seguidores del grupo. Sin embargo, una de las más esperadas era la de Sole Giménez, que abandonó Presuntos Implicados en 2006 tras más de dos décadas al frente.

Poco después, la propia Giménez rompía su silencio para respaldar a la artista que tomó su relevo en 2008. "Yo siempre voy a apoyar a las mujeres que pasen por un trance así, la verdad", alineándose con el relato de Lydia y dejando entrever una clara empatía con la situación que está atravesando.

Preguntada por si tenía previsto reunirse con ella, Sole indicó que "estamos en ello", confirmando que existe la intención de verse y conversar después de que Lydia contara que llevaba tiempo queriendo compartir con ella lo vivido dentro del grupo.