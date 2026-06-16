Celia Molina 16 JUN 2026 - 13:14h.

La exvocalista ha señalado al representante Vicente Mañó como el autor principal del "maltrato continuado" que ha denunciado

Lydia Rodríguez, cantante de 'Presuntos implicados', denuncia haber sufrido "maltrato continuado" dentro de la banda

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El comunicado que publicó Lydia Rodríguez, exvocalista de Presuntos Implicados, para contar su "verdad" sobre cómo había sido su paso por el grupo, ha provocado un gran impacto en la industria musical. Para darse a sí misma "una salida digna", Lydia quiso contarle al mundo que se sintió humillada por los representantes de la banda, que cuestionaban "su peso, su ropa y su aspecto físico en general", y que sus compañeros tampoco la defendieron de este "acoso".

"Durante mucho tiempo sufrí una presión estética que terminó por desgastarme psicológicamente. Me hicieron sentir mal sistemáticamente por mi peso, mi ropa, mi maquillaje y mi pelo, como si mi valía como artista dependiera de encajar en unos cánones absurdos", escribió la cantante en su muro de Instagram.

"Nunca olvidaré un día en el que un mánager de la banda me soltó: "Cuando subas al escenario, todos te tienen que querer follar. Cosas que hoy en día, afortunadamente, son intolerables", dijo, la que fue vocalista de 'Presuntos' durante 18 años.

La repuesta de Lydia al representante Nacho Mañó

Sus palabras, y el testimonio que dio en 'Fiesta', han provocado distintas reacciones, entre ellas, la de Vicente Mañó, representante y hermano de Nacho Mañó, fundador de 'Presuntos Implicados', quien publicó en sus redes sociales una reflexión que muchos interpretaron como una alusión a la entrevista.

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En el texto, posteriormente eliminado, cuestionaba las motivaciones de la cantante e insinuaba que el relato ofrecido en televisión no se correspondía con la realidad. Algo a lo que Lydia ha respondido sin miedo en una nueva entrevista en el medio '20 minutos': "No tengo miedo a nadie y mucho menos a este señor, porque este señor es el culpable prácticamente de todo. Bastante he hecho con no nombrarle directamente hasta ahora", ha sentenciado.

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"Los testigos me han escrito para apoyarme"

"Estoy muy tranquila. Me respaldan correos electrónicos, me respaldan personas que fueron testigos de lo que ocurrió y que me han escrito para apoyarme", ha añadido la cantante, que también ha recordado con horror las humillaciones por las que tuvo que pasar, sobre todo, cuando entró en la banda para sustituir a Sole Giménez.

"Tuve tres depresiones, con sus correspondientes terapias y mediaciones. Yo sabía que estaba siendo muy observada. Todo el mundo sabía lo que comía, la ropa o el pelo que llevaba. Lo primero que hicieron cuando entré en el grupo fue cortarme el pelo y yo quería llorar. Esta horrorosa. Me sentía muy acosada, no solo por el peso, también por la ropa", ha revelado, recordando el día en el que, antes de subirse al escenario, la obligaron a cambiarse la ropa "con la que llevaba la secretaria del recinto".

Su relato concuerda también con las declaraciones, algo menos explícitas, que dio Sole Giménez al marcharse de la banda en el 2006, momento en el que afirmó que el ambiente laboral se había vuelto "irrespirable" y que le había llegado a afectar a su salud mental. Desde ese año, comenzó su carrera en solitario.