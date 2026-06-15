Celia Molina 15 JUN 2026 - 12:10h.

La exvocalista de la banda habló en el programa 'Fiesta' sobre las "vejaciones sistemáticas" que sufrió por su aspecto físico

Lydia Rodríguez, cantante de 'Presuntos implicados', denuncia haber sufrido "maltrato continuado" dentro de la banda

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El pasado 14 de junio, a través de sus redes sociales, la cantante Lydia Rodríguez, exvocalista de 'Presuntos Implicados', emitió un comunicado en el que se daba a sí misma una "salida digna" de la banda. En su texto, denunciaba que, desde que entró en el grupo en el año 2008 para sustituir a Sole González, fue cuestionada por sus mánagers por su peso y su aspecto físico:

"Durante mucho tiempo sufrí una presión estética que terminó por desgastarme psicológicamente. Me hicieron sentir mal sistemáticamente por mi peso, mi ropa, mi maquillaje y mi pelo, como si mi valía como artista dependiera de encajar en unos cánones absurdos. Nunca olvidaré un día en el que un mánager de la banda me soltó: "Cuando subas al escenario, todos te tienen que querer follar. Cosas que hoy en día, afortunadamente, son intolerables", declaró Lydia.

Al mismo tiempo, afirmó que sus compañeros del grupo habían sido "cómplices" de este inadecuado trato, puesto que nunca la "defendieron" ni "dijeron nada". Y no ha querido marcharse de la banda sin dejar clara cuál ha sido su realidad y lo que ella "ha vivido" durante todos estos años.

"Sole no quiso contarlo, pero yo sí"

Para que pudiera ampliar su testimonio, Lydia dio ayer una entrevista en el programa 'Fiesta', donde añadió que el mal trato llegó hasta el punto de "cambiarse un día la ropa con la secretaria del recinto antes de subir al escenario": "También me llamaron gorda en una de las giras que hicimos en el extranjero, cuando yo pesaba ahí 60 kilos, midiendo 1.66 metros. Yo no estaba gorda", dijo, lamentando Emma García que una artista de su talla tenga que estar justificando su peso y su altura.

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"Quise decir que Sole fue prudente, no cobarde"

Su relato ha recordado mucho a las razones, algo menos explícitas, que dio Sole Giménez en el año 2006, al decir que se marchaba del grupo y comenzaba una carrera en solitario porque el ambiente se había vuelto "irrespirable" y que le había afectado a su salud mental. Al preguntarle si, en todos estos años, había tenido contacto con Sole para "compartir experiencias", Lydia contestó:

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"He intentado durante años tomarme un café con Sole y compartir experiencias con ella, porque una cantante insatisfecha en el grupo, vale, pero ya dos... Yo la versión de Sole nunca la he escuchado, ella fue más prudente o más cobarde, pobre mía, y ella no quiso contarlo, pero yo sí. Me gustaría, pero no he tenido contacto con ella".

Unas palabras de las que se ha retractado posteriormente en su cuenta de Instagram: "Mis disculpas a Sole, quise decir prudente y no cobarde. Ella fue una valiente impresionante", ha aclarado. Con esto zanja su impactante declaración, anunciado también que, aunque haya dejado el grupo, esto "no es un punto y final" en su carrera, pues ya está preparando su voz para reencontrarse con su público desde la "libertad, la dignidad y el respeto".