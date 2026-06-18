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Mónica Cruz se pronuncia tras la muerte de la madre de Miguel Ángel Muñoz: "Fui novia de él y es una pena, había que estar ahí"

Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz en un fotomontaje
Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz en un fotomontaje. EP
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La muerte de Cristina Blanco el pasado 7 de junio ha dejado profundamente afectado a su hijo, Miguel Ángel Muñoz. La conocida vidente, que durante la década de los noventa se convirtió en un rostro habitual de la televisión, fallecía a los 61 años víctima de un infarto, una noticia que sacudió a sus familiares, amigos y personas cercanas al actor.

En estos momentos especialmente delicados, el intérprete ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo. Entre ellas, la de Mónica Cruz, una persona que conoce muy bien tanto a Muñoz como a su entorno familiar.

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La actriz y bailarina mantuvo una relación sentimental con el protagonista de 'Un paso adelante' durante dos años, después de que ambos se conocieran en el rodaje de la exitosa serie en 2002. Aunque su historia de amor terminó, consiguieron preservar una sólida amistad que se ha mantenido con el paso del tiempo.

Mónica Cruz, en la presentación del reloj Bang Reloaded Kylian Mbappé de Hublot el pasado 19 de mayo
Mónica Cruz, en la presentación del reloj Bang Reloaded Kylian Mbappé de Hublot el pasado 19 de mayo. EP
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Ahora, Mónica ha querido pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento de Blanco durante un evento organizado por la firma de belleza SkinCeuticals, donde ha coincidido con otros rostros conocidos como Sandra Gago, Paloma Lago y Carmen Lomana. Allí, la hermana de Penélope Cruz ha confesado que no dudó en ponerse en contacto con Miguel Ángel nada más conocer la triste noticia.

"Claro, le puse un mensaje. Ya no nos vemos tanto como antes por trabajo, por la vida, por todo… pero sí, claro, había que estar ahí. Y bueno, es una pena, era muy joven, pero bueno, la vida", ha explicado, visiblemente afectada por la pérdida.

Aunque el tiempo y las circunstancias han reducido el contacto entre ambos, Mónica ha dejado claro que la relación de amistad con Miguel Ángel permanece intacta y que considera imprescindible mostrarle su apoyo en esta etapa tan complicada.

Además, la actriz ha confirmado que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Cristina Blanco durante los años de noviazgo con el actor. "Porque fui novia de Miguel Ángel. Sí, sí, la conocí, pero llevaba muchos años sin tener contacto con ella. Pero bueno, sabía de ella por Miguel Ángel y… es una pena, era muy joven, pero bueno", ha indicado.

Miguel Ángel Muñoz y su madre, Cristina Blanco, en una imagen de archivo
Miguel Ángel Muñoz y su madre, Cristina Blanco, en una imagen de archivo. Instagram de Miguel Ángel Muñoz

El deceso de Cristina Blanco supone un durísimo golpe para su hijo, que siempre mantuvo una estrecha relación con ella. La vidente era una figura muy conocida en el ámbito televisivo español y durante años despertó una gran curiosidad mediática gracias a sus intervenciones públicas. Aunque su vida también estuvo marcada por los escándalos judiciales, los problemas de salud mental, un largo retiro alejado de los focos y una dura enfermedad que acabó con la amputación de una pierna hace tres años.

Más allá de este triste episodio, Mónica Cruz también ha aprovechado su encuentro con la prensa para hablar de su situación sentimental actual. "A mí no es una cosa que me quite el sueño. Yo sigo genial, no busco nada y estoy muy feliz, muy a gusto. Y en mi vida pasan cosas, aunque no las ponga. Aunque no lo ponga, ¿no?", ha afirmado, dejando entrever que, aunque no mantiene una relación formal conocida, tampoco cierra la puerta a nuevas ilusiones.

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