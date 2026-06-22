La madre de Daveigh Chase ha relatado cómo se enfrentó a la adicción a las drogas de su hija tras la muerte de la actriz

La turbulenta vida de Daveigh Chase, muerta a los 35 años: de ser la actriz de 'The Ring' a vivir en la calle tras su adicción a las drogas

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La muerte de Daveigh Chase, actriz conocida por dar vida a Samara Morgan en la película de terror ‘The Ring’ y prestar voz a Lilo en ‘Lilo & Stitch’, continúa conmocionando al mundo de Hollywood. A sus 35 años, la intérprete fallecía el pasado martes 16 de junio. Desde que se conociese su muerte, varios medios de comunicación han recogido testimonios de conocidos y amigos que recuerdan los últimos y difíciles años de la actriz.

Pues bien, ha sido su propia madre la que ha concedido una entrevista al medio de comunicación británico 'Daily Mail' en la que ha querido zanjar toda polémica y todos los rumores y ha confesado la adicción a las drogas de su hija en los últimos años.

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Los problemas de adicción de la actriz

"Mi hija buscaba drogas y se juntaba con malas compañías, pero nunca eché a mi hija de casa. Ella quería libertad y esa gente la enganchó a las drogas", confirma de forma tajante la progenitora de la actriz fallecida.

Tal y como ha trasladado parte de su entorno, Chase llevaba un tiempo sufriendo problemas de adicción y aislamiento. Además, habría estado luchando contra drogas como la heroína y el fentanilo durante años.

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Fue en 2018 cuando la actriz estuvo en la cárcel debido a problemas legales derivados de su fuerte adicción a las drogas, enfrentando arrestos por posesión de sustancias controladas y por viajar en un vehículo robado.

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Según el testimonio de su madre, la última vez que vio a su hija fue en prisión: "Allí la vi completamente fuera de si, como si hubiera perdido la cabeza. En ese momento pensé que le pasaba algo. A mi hija nunca le habían diagnosticado ningún problema de salud mental, salvo trastorno de estrés postraumático. Pero las drogas se apoderaron de ella".

En la charla con el medio de comunicación británico, la madre de la actriz fallecida reconocía la pesadilla que ha vivido durante estos siete años sin tener ningún tipo de noticia de su hija: "Me molesta que la gente diga que debí ser una mala madre, porque nunca me di por vencida con ella. Como madre, nunca te rindes con tu hijo, y yo tenía la esperanza de que volviera a casa".

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La muerte de la actriz

Daveigh Chase, conocida por dar vida a Samara Morgan en la película de terror ‘The Ring’ y prestar voz a Lilo en ‘Lilo & Stitch’, murió el pasado martes 16 de junio, según informó su propio novio al medio de comunicación 'TMZ'.

Roy Hernandez, novio de la actriz, comunicó al medio que Chase falleció el martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre, provocando problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo.

Uno de los aspectos más impactantes que han surgido tras su muerte ha sido la publicación por parte de 'The New York Post' de un vídeo e imágenes grabadas meses antes de su fallecimiento. Las grabaciones mostrarían a la actriz en una situación extremadamente precaria en la zona de Skid Row, en el centro de Los Ángeles, uno de los lugares más conocidos de Estados Unidos por la concentración de personas sin hogar.

La carrera de Daveigh Chase

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como ‘Sabrina, the Teenage Witch’ o ‘Embrujadas’.

Algunos de sus trabajos más recordados son su interpretación de Samantha Darko en ‘Donnie Darko’, protagonizada por Jake Gyllenhaal, su interpretación de Lilo, en la película y series derivadas de ‘Lilo & Stitch’ y como la tétrica niña de pelo lacio y mojado Samara Morgan en ‘The Ring’, junto a Naomi Watts.