La acusada, que será expulsada de Corea del Sur, llegó a tocar el timbre de la vivienda del vocalista de la popular banda de kpop hasta 133 veces en un solo día

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Fin a la batalla judicial de Jungkook. La justicia surcoreana ha condenado a una mujer de nacionalidad brasileña a un año de prisión suspendida por acosar de forma reiterada al miembro de la mundialmente conocida banda de K-pop BTS.

Según la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la acusada llevó a cabo una campaña de acoso continuada contra el artista entre diciembre de 2025 y enero de este año. Durante ese periodo, acudió en numerosas ocasiones a la vivienda del vocalista, situada en el distrito de Yongsan, en Seúl.

Las investigaciones han determinado que la mujer visitó la residencia del cantante al menos 22 veces. Además, dejó cartas y diversos objetos en los alrededores del domicilio e intentó acceder a la propiedad aprovechando la llegada de un repartidor de comida a domicilio. Uno de los hechos que más ha llamado la atención de las autoridades ha sido que llegó a tocar el timbre de la vivienda hasta 133 veces en un solo día, una conducta que el tribunal ha considerado una muestra de obsesión extrema.

Los detalles de lo ocurrido

La mujer fue detenida en un primer momento después de intentar acceder a la vivienda siguiendo a un repartidor. Tras ser puesta en libertad con una advertencia formal, las autoridades le ordenaron que dejara de acercarse al artista. Sin embargo, continuó presentándose en la zona y tratando de contactar con él.

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Ante la persistencia de su comportamiento, la policía emitió una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de Jungkook o de su domicilio. Aun así, la acusada siguió incumpliendo las restricciones, lo que llevó a que el caso terminara en los tribunales.

Finalmente, la justicia surcoreana la ha declarado culpable de delitos relacionados con el acoso y la invasión de la propiedad privada. La sentencia establece una pena de un año de prisión suspendida durante dos años, lo que significa que evitará ingresar en prisión siempre que no vuelva a delinquir ni incumpla las condiciones impuestas por el tribunal durante ese periodo.

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Los jueces han señalado que la mujer actuó movida por una obsesión romántica hacia el intérprete de 'Standing next to you' y tuvieron en cuenta que nunca llegó a entrar en la vivienda. También valoraron los tres meses que permaneció detenida antes del juicio. Además, una vez que la sentencia sea firme, será expulsada de Corea del Sur.

El problema del acoso en el K-pop

El caso de Jungkook no es el único. En Corea del Sur existe desde hace años el fenómeno de los llamados 'sasaeng', seguidores obsesivos que cruzan todos los límites de la privacidad de los artistas.

Estos individuos pueden llegar a perseguir a sus ídolos, obtener información personal, acudir a sus domicilios, intentar contactar con familiares o seguirles durante sus desplazamientos.

La industria del K-pop ha sufrido numerosos episodios de este tipo. Ya otros miembros de BTS han denunciado en varias ocasiones que personas desconocidas han conseguido información privada sobre vuelos, hoteles o residencias. Uno de ellos fue Jin, el mayor del grupo, después de que el año pasado fuera besado sin su consentimiento por una fan japonesa durante un evento de abrazos en Seúl.

Algunas estrellas de otros grupos también han sido víctimas de persecuciones, llamadas constantes, invasiones de domicilio e incluso intentos de contacto físico no consentido durante actos públicos.