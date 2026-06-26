La empresaria venezolana, nacida en Maracaibo y afincada en España desde hace décadas, no ha ocultado la angustia que siente tras la catástrofe en su país natal

En directo | Última hora del doble terremoto en Venezuela

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La tragedia que sacude Venezuela también está golpeando de lleno a muchos venezolanos que residen en el extranjero. Entre ellos se encuentra Fabiola Martínez, que vive con gran preocupación las consecuencias de los devastadores terremotos registrados en su país natal.

Así lo ha confesado la propia empresaria a 'La Razón', asegurando que todavía no ha podido hablar con su familia. "Estoy consternada. Aún no he podido contactar con la familia que tengo allí. Las comunicaciones están afectadas, no son buenas", ha explicado, describiendo la desesperación que están viviendo miles de venezolanos repartidos por todo el mundo que intentan localizar a sus familiares.

Nacida en Maracaibo y afincada en España desde hace décadas, Martínez no ha ocultado la angustia que atraviesa desde que se conocieron las primeras noticias del desastre.

Aunque gran parte de su entorno más directo reside actualmente en España, la exmujer de Bertín Osborne mantiene numerosos vínculos familiares en Venezuela. Según ha explicado, algunos de sus familiares viven en Maracaibo, su ciudad natal, mientras que otros se encuentran en Caracas, una de las zonas que ha sufrido con mayor intensidad las consecuencias del terremoto.

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"Están en Maracaibo, que es costa, pero no sé cómo se ha sentido allí… aunque también en Caracas tengo familiares más lejanos y amigos", ha lamentado.

La imposibilidad de establecer contacto ha incrementado la preocupación de la colaboradora televisiva, quien finalmente ha reconocido que solo dispone de la información que ofrecen los medios de comunicación. "No tengo más información que la que hemos visto todos en las noticias. Es una catástrofe en un país muy tocado… muy triste todo", ha sentenciado.

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Golpeado por la tragedia

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron el norte de Venezuela con apenas unos segundos de diferencia, provocando uno de los mayores desastres naturales registrados en el país en las últimas décadas. El epicentro se situó frente a la costa del Caribe, afectando especialmente a los estados de La Guaira, Miranda, Aragua y zonas próximas a Caracas.

Las primeras evaluaciones hablan de centenares de fallecidos, miles de heridos y numerosos desaparecidos, aunque las autoridades continúan actualizando el balance a medida que avanzan las labores de rescate. Edificios derrumbados, carreteras intransitables, hospitales saturados y graves daños en las infraestructuras han complicado la respuesta de los servicios de emergencia.

Uno de los mayores problemas ha sido el colapso de las comunicaciones. Los cortes eléctricos, la caída de la telefonía móvil y las interrupciones del servicio de internet han dejado incomunicadas numerosas localidades, dificultando tanto las tareas de rescate como el contacto entre familiares.