La petición de Estela Grande a Juan Iglesias por su cumpleaños
La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' le dedica unas bonitos palabras a su novio y le hace una petición
Estela Grande hace el primer viaje de trabajo sin sus bebés
Estela Grande y Juan Iglesias están viviendo una etapa de muchos cambios. Apenas unas semanas después de que el futbolista conmocionara a la afición azulona al anunciar su marcha del Getafe tras siete temporadas, el destino de la pareja ha dado un giro definitivo. Entre este caos de vivencias y sentimientos, la exconcursante de ‘GH VIP’ le ha hecho una petición a su chico por su cumpleaños.
A través de su perfil oficial de Instagram, la influencer ha querido gritar a los cuatro vientos el profundo amor y la admiración que procesa hacia su compañero de vida en un día tan señalado. “Feliz cumpleaños papi. Te queremos con todo nuestro corazón”, ha comenzado escribiendo junto a una tierna instantánea familiar, hablando también por sus mellizos, Luca y Liah, quienes nacieron hace tan solo seis meses.
La madrileña, que ha dejado claro en reiteradas ocasiones que Juan es su pilar fundamental, se ha deshecho en halagos hacia su chico en su faceta más íntima. “El mejor papá que podían tener mis bebés”, ha expresado con orgullo y gratitud. Estela ha demostrado siempre que han sido desde el nacimiento de los bebés un gran equipo a pesar de sus apretadas agendas.
Sin embargo, el punto más llamativo de la felicitación ha llegado con una significativa petición con la que Estela busca mantener intacta la chispa y la magia de su romance a pesar de las responsabilidades. “Por seguir siendo siempre novios”, ha rogado de lo más romántica, dejando claro que para ella es vital cuidar su faceta de pareja de manera independiente a la paternidad.
La creadora de contenido ha cerrado su emotivo mensaje despejando cualquier duda sobre cómo afrontan su nueva vida en Sevilla lejos de Madrid. “Nuestro hogar siempre será contigo. Felices 28”, ha terminado diciendo. La familia se ha trasladado a Sevilla debido al fichaje de Juan por el Sevilla F.C y Estela no puede estar más feliz de poder acompañarlo y vivir junto a él esta nueva etapa.