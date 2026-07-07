La historia de amor del actor y la productora, que fue una de las más sólidas, lleva envuelta en polémicas desde hace años

Las polémicas que han puesto en jaque a Will Smith: demandas, amenazas de muerte y un matrimonio cuestionado

Compartir







Después de años protagonizando una de las relaciones más comentadas de Hollywood, Will Smith y Jada Pinkett Smith vuelven al foco mediático. Cuando muchos daban por hecho que su matrimonio estaba roto, ha salido a la luz una noticia que no ha pasado desapercibida: en realidad, ambos llevan viviendo de nuevo bajo el mismo techo desde hace aproximadamente dos años.

Esta novedad supone un giro inesperado, ya que fue la propia Jada quien en 2023 reveló que ella y Will llevaban separados desde 2016, aunque nunca habían iniciado los trámites de divorcio ni habían dejado de considerarse marido y mujer.

Según una fuente cercana citada por 'People', la situación actual de la pareja es muy distinta a la que se conocía hasta ahora. "Jada volvió a vivir con Will hace dos años. Están felices y se quieren", asegura la persona consultada por la revista.

La misma fuente añade que ambos siguen "comprometidos el uno con el otro y con su familia", dejando claro que, aunque su matrimonio ha seguido reglas poco convencionales, nunca dejaron de formar un equipo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque el público desconocía que ya compartían vivienda de nuevo, en los últimos meses habían comenzado a aparecer varias señales.

La familia al completo fue vista unida durante la Semana de la Moda de París apoyando a su hijo Jaden. También participaron juntos en diferentes celebraciones familiares, alimentando los rumores sobre una posible reconciliación. Ahora se sabe que aquellas imágenes no eran casualidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una separación que permaneció oculta durante siete años

La historia de Will Smith y Jada Pinkett siempre ha sido polémica. Casados desde diciembre de 1997 y padres de Jaden y Willow Smith -además de Trey, hijo de Will de su primer matrimonio-, durante décadas fueron considerados una de las parejas más sólidas de la industria.

Sin embargo, en octubre de 2023 Jada sorprendió al mundo al revelar, durante la promoción de sus memorias 'Worthy', que ambos habían decidido separarse discretamente en 2016.

Lo más llamativo era que nadie conocía aquella decisión. Durante esos siete años continuaron apareciendo juntos en actos públicos, posando como matrimonio e incluso defendiendo públicamente su relación.

La actriz explicó entonces que ambos habían llegado a un punto de agotamiento emocional. "Estábamos simplemente cansados de intentarlo", confesó entonces al recordar aquel momento de ruptura. También aseguró que nunca llegaron a plantearse seriamente el divorcio porque la promesa que se hicieron fue "no rendirse jamás" y seguir buscando una forma de hacer funcionar su relación.

Aunque durante años la pareja evitó hablar abiertamente de su vida privada, todo cambió en 2020 cuando el cantante August Alsina aseguró haber mantenido una relación sentimental con Jada con el consentimiento de Will.

Las declaraciones provocaron una gran repercusión internacional y llevaron al matrimonio a sentarse frente a las cámaras de 'Red Table Talk'. Fue allí donde Jada confirmó la relación, aunque la describió con una palabra que acabaría convirtiéndose en viral: 'Entanglement', algo así como "lío sentimental" o "relación complicada". La actriz explicó que aquella historia ocurrió durante un periodo en el que ella y Will ya estaban separados y atravesaban una crisis.

Poco después, el propio Will reconocería que ambos habían mantenido relaciones fuera del matrimonio y que nunca habían entendido su unión como un matrimonio al uso.

La bofetada de los Oscar y su reconciliación

Pero si hubo un momento que marcó definitivamente la historia de la pareja fue la gala de los Oscar de 2022. Después de que Chris Rock bromeara sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, Will Smith subió al escenario y le propinó una bofetada ante millones de espectadores.

Aquel episodio dio la vuelta al mundo y provocó una crisis profesional sin precedentes para el actor. Paradójicamente, Jada ha explicado después que aquella noche también supuso un punto de inflexión para ambos.

Según ha contado en distintas entrevistas, ver a Will reaccionar de aquella manera le hizo comprender que seguían muy unidos, incluso después de tantos años viviendo separados. De hecho, llegó a afirmar que aquel episodio terminó fortaleciendo su compromiso y les llevó a reconstruir poco a poco su relación.