Equipo Outdoor 20 JUL 2026 - 16:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha sacado a la luz la receta dulce más querida de su familia: la tarta de galletas, crema pastelera y chocolate que hacía su abuela

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Melyssa Pinto ha sorprendido a sus seguidores con uno de los vídeos más especiales que ha publicado hasta la fecha. La exconcursante de 'Supervivientes', que ha dedicado un emotivo mensaje a Mario Casas en sus cumpleaños, acaba de compartir la receta de la tarta de galletas con crema pastelera y cobertura de chocolate que preparaba su abuela. Una receta familiar que ahora tiene al alcance de cualquiera que quiera hacerla en casa.

Se trata de uno de esos postres de toda la vida que Melyssa ha recuperado con todo el cariño. La influencer, que ha presumido de amistades de lo más especiales, ha preparado la receta en la Thermomix, aunque en el propio vídeo ha dejado claro que no hace falta ningún robot de cocina para hacerla: un cazo a fuego lento y paciencia para remover es más que suficiente. El resultado habla por sí solo.

Ingredientes:

Para la crema pastelera:

500 ml de leche

50 g de harina de repostería

2 huevos

2 yemas de huevo

1 cucharadita de vainilla líquida

100 g de azúcar

Para montar la tarta:

400 g de galletas María

200 ml de leche (para mojar las galletas)

Para la cobertura de chocolate:

200 g de chocolate fondant

75 ml de agua

75 g de mantequilla

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Paso a paso

Mezcla la leche, la harina de repostería, los huevos, las yemas, la vainilla y el azúcar. Caliéntalo en la Thermomix o en un cazo a fuego lento, removiendo sin parar hasta que espese y se forme una crema pastelera homogénea. Reserva la crema en el frigorífico hasta que enfríe. Calienta los 200 ml de leche restantes. Ve mojando las galletas María en la leche caliente y coloca una primera capa en el fondo de un molde redondo desmontable de 18 a 20 cm. Cubre con una capa de crema pastelera. Alterna capas de galletas y crema hasta terminar los ingredientes. Finaliza con una capa de galletas y reserva en el frigorífico. Funde el chocolate fondant con el agua y la mantequilla en la Thermomix o en un cazo a fuego bajo. Vierte el chocolate fundido sobre la superficie de la tarta y deja enfriar.

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Melyssa, que lleva meses compartiendo contenido muy personal con sus seguidores, ha cerrado la publicación con la mejor de las recomendaciones: "Et voilà, está increíble". Una tarta de la abuela en toda regla que, después de verla preparar así de bien, a más de uno le habrá dado ganas de ponerse el delantal.