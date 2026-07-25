Equipo Outdoor 25 JUL 2026 - 12:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores una lista con 17 reflexiones sobre todo lo que ha aprendido al cumplir 40 años

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Pelayo Díaz ha querido compartir con sus seguidores una reflexión muy personal sobre lo que ha aprendido con la edad. El exconcursante de 'Supervivientes', que hace unos meses explicaba que había decidido pausar su boda con Gal Marom para disfrutar del proceso con calma, ha publicado un extenso post en el que enumera, foto a foto, todo lo que nadie te cuenta sobre cumplir 40 años.

El asturiano lleva unos meses alejado de las polémicas más mediáticas, después de protagonizar algunos de los cruces más comentados del año: desde su tenso enfrentamiento con Gloria Camila por sus opiniones sobre la tauromaquia, hasta la incómoda reacción que tuvo cuando la prensa le preguntó por una escapada a Milán junto a su expareja, Andy McDougall. Desde entonces, el estilista ha mantenido un perfil más bajo, centrado en su papel como colaborador de 'El tiempo justo', al que regresó el pasado mes de marzo.

En este contexto llega ahora esta reflexión, mucho más introspectiva que sus últimas apariciones públicas. El post recorre distintos aspectos de su vida: desde cómo han cambiado sus relaciones personales, con un círculo de amistades cada vez más reducido pero también más auténtico, hasta la forma en la que ha aprendido a poner límites y a valorar su propio tiempo por encima de cualquier compromiso social.

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Entre las reflexiones que más ha desarrollado están las relacionadas con las relaciones personales: asegura que su círculo de amigos se ha reducido de forma notable, priorizando la calidad sobre la cantidad, y que ha dejado de compararse con los demás al entender que cada uno lleva su propio ritmo.

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En cuanto al tiempo, confiesa que ya no le cuesta decir "no" sin sentirse en la obligación de dar explicaciones, y que ha aprendido que descansar también es una forma de ser productivo, sin la culpa que antes sentía al parar. También reconoce, no sin cierto humor, que valora más las experiencias que las cosas materiales, "aunque las cosas materiales también se valoran, para qué nos vamos a engañar".

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De entre todas sus reflexiones que componen, Pelayo destaca especialmente una: "Aprendes a celebrar tus propios logros sin esperar la validación de nadie", a la que él mismo califica como "la más liberadora" de todas. El resto del texto recorre otros aprendizajes relacionados con dejar de perseguir la perfección, cuidar el cuerpo por bienestar y no por estética, o entender que cambiar de opinión no es una debilidad, sino una señal de madurez.

El estilista cierra su reflexión con una idea que resume todo el mensaje: cumplir 40 años no significa hacerse mayor, sino conocerse lo suficiente como para vivir con más calma, más intención y mucha más libertad.