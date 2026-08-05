Celia Molina 05 AGO 2026 - 10:18h.

La familia del Robe ha lanzado un comunicado tras ganar de nuevo a Live Nation en su demanda por la gira de despedida de 'Extremo'

La familia de Robe, contra los actos con ánimo de lucro que se han hecho en su nombre: "Él no es una excusa para hacer caja"

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En el año 2019, Extremoduro anunció su gran gira de despedida. El grupo decidió dar un adiós digno a sus fans después de más de 30 años de historia, tras haber decidido disolverse por completo. Robe iba a continuar con su carrera en solitario pero, antes, haría un repaso de las canciones que catapultaron al éxito a la banda de rock.

Este sueño, sin embargo, se vio truncado por la llegada de la pandemia del covid19 pues, hasta que las condiciones sanitarias no fueran seguras, todos los conciertos fueron suspendidos por norma en marzo del 2020.

En la mayoría de los casos, los shows no fueron cancelados, sino que se pospusieron hasta que la crisis del coronavirus estuviera ya controlada. Sin embargo, según recuerda el comunicado que acaba de emitir la familia y el equipo del fallecido Roberto Iniesta, la promotora Live Nation sí decidió "unilateralmente" cancelar toda la gira, llevando a cabo (más tarde) la devolución íntegra de dinero de las entradas.

Robe gana post mortem a Live Nation en el juzgado

Así lo dice el auto de la Audiencia Provincial de Navarra, que le ha dado la razón a Iniesta por segunda vez, después de que Live Nation recurriera la primera sentencia a favor del músico. El juzgado considera que fue Live Nation quien incumplió su parte del trato, al cancelar la gira (en contra de la opinión del Robe), alegando que el cantante había decidido dar conciertos en solitario durante la desescalada de la pandemia.

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Esto, según Robe, no era un impedimento para realizar la gira, pues lo que él quería era seguir tocando en pequeños locales, cuyos aforos sí estaban permitidos, hasta que llegara la gran despedida.

"La celebración de los conciertos devino realmente imposible, cuando el 22 de julio de 2021 la parte recurrente, Live Nation, decidió dar por terminadas las negociaciones para celebrar en el futuro la gira de despedida de Extremoduro y procedió a devolver a los compradores el precio de las entradas”, señala el auto judicial, que más adelante apunta: “Fue Live Nation la que incumplió el pacto”, obligando a la promotora a pagar las costas del juicio.

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"Queremos poner fin a la relación con Iñaki Uoho"

Aunque esta sentencia no es firme y todavía se puede recurrir, la familia de Robe ha celebrado ya la victoria en las redes sociales, si bien un comentario contra Iñaki Uoho, guitarrista de 'Extremoduro', quien, supuestamente, se puso del lado de la promotora en el conflicto de la gira, ha molestado mucho a los fans del grupo:

"Para abrir este comunicado, ante todo, queremos agradecer el apoyo, el cariño y el trabajo de muchísima gente: abogada, asesores, discográfica, compañeros, amigos y familia, en la lucha contra Live Nation para que se haga justicia y se llegue al fin que se merece. Esta pesadilla va encaminada a llegar pronto a su final, y con ello se cumplirá lo que Robe más necesitaba y deseaba, poner fin por completo a su relación con Live Nation e Iñaki Antón (Uoho). Ese era su mayor deseo y luchó mucho por conseguirlo", ha escrito la familia.

Y, aunque los fieles seguidores del Robe se alegran de esta prudente victoria post mortem, se han molestado al haber avivado un conflicto privado entre Uoho y Robe, del que el cantante nunca se pronunció abiertamente: "Por mucho que se hubieran enemistado en los últimos años, esa mención publica a Uoho, así de cruda, oportunista y rastrera, nunca habría salido de Robe", han sentenciado.