Celia Molina Ibiza, 04 AGO 2026 - 11:37h.

El campeón de peso pluma de la UFC ha sido grabado, junto a los jugadores Ferrán Torres y Álex Baena, en una discoteca de Ibiza

Los momentos de tensión en la esquina de Ilia Topuria justo antes de su derrota ante Justin Gaethje: “No veo casi nada”

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A mediados de junio, en el marco de la celebración del 80 cumpleaños de Donald Trump, Ilia Topuria perdió el título del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), debido a su derrota tras el cuarto asalto contra el estadounidense Justin Gaethje, en una velada organizada en los jardines de la Casa Blanca, en Washington D.C.

Su rival le dio tal paliza, que el luchador hispano- georgiano acabó siendo ingresado en el hospital, donde las pruebas médicas confirmaron que tenía fisuras en los huesos que forman la cuenca de ambos ojos, siendo el derecho el más afectado. También sufrió una rotura ósea en la nariz, con la buena noticia de que ninguna de estas fracturas presentaban desplazamiento, por lo que el español pudo evitar el quirófano y reducir su recuperación a la desinflamación natural y progresiva de su rostro.

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Debido a las lesiones, La UFC le impuso una suspensión médica provisional de 180 días (con un mínimo obligatorio de 60 días de descanso total).

Sin rastro de los hematomas y cortes del combate

Poco después de tan sonada derrota, pudimos verle en una fotografía publicada por su gran amigo, Omar Montes, escondido tras unas gafas de sol. El mero hecho de llevarlas indicaba que todavía no se había recuperado de las duras lesiones, algo que ha cambiado significativamente en su última reaparición pública.

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De vacaciones con Ferrán Torres y Álex Baena

El luchador ha sido grabado recientemente en una discoteca de Ibiza, junto a los jugadores Ferrán Torres y Álex Baena, que se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones tras la victoria de España en el último Mundial de Fútbol. Por fin, Topuria ha aparecido muy recuperado, sonriente, sin gafas de sol y sin los hematomas y cortes que tanto impactaron en junio a todos sus seguidores.

Parece que el campeón está cada vez más preparado para volver a subirse al ring y buscar la revancha que ya anunció en sus redes sociales: "La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme, esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha", le dijo en Instagram al luchador americano.

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Mientras su regreso se materializa, Topuria ha disfrutado de la noche ibicenca con Baena y Ferrán, que, hace muy poco, ha sido objetivo de polémica. En las redes sociales, se comentó mucho el beso y el abrazo que el futbolista le dio a Marcos Llorente, como si su masculinidad se hubiera puesto en tela de juicio por esta muestra de cariño. Harto de los comentarios, Llorente salió en defensa de su amigo (y en la suya propia), sentenciando que, para él, "no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo”.