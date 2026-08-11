El progenitor del futbolista argentino perdió la vida el pasado 8 de agosto a los 68 años

Leo Messi se despide, roto de dolor, de su padre Jorge en un funeral íntimo y con grandes medidas de seguridad

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La muerte de Jorge Messi ha sumido a la familia del futbolista argentino en uno de los momentos más difíciles de los últimos años. El padre de Leo Messi falleció el pasado 8 de agosto a los 68 años en Rosario, la ciudad en la que nació y en la que permanecía ingresado desde hacía un tiempo debido a una enfermedad.

La noticia puso fin a semanas de preocupación por su estado de salud y provocó una inmediata oleada de mensajes de cariño hacia el jugador y sus seres queridos.

Ahora, escasos días después, Valeria Mazza ha explicado cómo está viviendo la familia estos días. La modelo argentina, cercana al entorno de los Messi, ha explicado que se puso en contacto con Celia Cuccittini, madre de Leo y esposa de Jorge, prácticamente en cuanto conoció la noticia.

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Mazza ha recordado además que ya había mantenido contacto con Celia durante el Mundial, cuando la salud de Jorge preocupaba especialmente a la familia. Al enterarse de su fallecimiento, quiso hacerle llegar su cariño y sus condolencias.

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"Durante el Mundial nos estuvimos mensajeando con Celia, con la mamá, y apenas me enteré le mandé un mensaje y, la verdad, es una tristeza enorme. Pero creo que de alguna manera uno siempre tiene fe, ¿no?, y cree en Dios y quiere que los seres queridos siempre estén. Tengo entendido que estaba ya desde hace bastante tiempo internado, así que nada, un beso enorme, enorme, enorme a toda la familia. Por suerte Leo pudo volver y acompañarlo", explicó visiblemente emocionada en el Starlite de Marbella.

Asimismo, manifestó: "Están haciendo el duelo, pero creo que todos juntos, así que eso siempre es bueno, poder abrazarse", tal y como recoge Europa Press.

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Sobre Jorge Messi, su muerte y su relación con el futbolista

Jorge Horacio Messi no fue solo el padre de uno de los futbolistas más importantes de la historia. Durante décadas ejerció también como representante y persona de máxima confianza de Leo, acompañándolo desde sus primeros años en el fútbol y desempeñando un papel fundamental en su trayectoria. Fue él quien estuvo junto al joven Messi cuando la familia tomó la decisión de trasladarse a Barcelona en el año 2000 para que pudiera realizar las pruebas con el FC Barcelona.

La relación entre ambos trascendió siempre el terreno profesional. Jorge fue una de las figuras centrales en la vida de Messi y permaneció a su lado durante las diferentes etapas de su carrera, desde sus comienzos hasta convertirse en una estrella mundial. Su figura estuvo además muy vinculada a las decisiones profesionales y empresariales de su hijo.

La preocupación por su salud ya había salido a la luz durante el Mundial de 2026. El pasado mes de junio, la familia Messi tuvo que emitir un comunicado después de que se extendieran rumores que aseguraban, erróneamente en aquel momento, que Jorge había fallecido.

La familia confirmó entonces que atravesaba un problema de salud y que permanecía bajo supervisión médica, aunque aseguró que evolucionaba favorablemente dentro de su situación. También mostró su malestar por la difusión de informaciones no contrastadas y pidió respeto para un asunto que consideraba estrictamente privado.

Semanas después, la situación terminó teniendo el desenlace que la familia había tratado de mantener en la intimidad. Jorge Messi murió en Rosario a los 68 años. La causa concreta de su fallecimiento no ha sido comunicada públicamente, aunque distintas informaciones coinciden en que llevaba tiempo con una enfermedad y que se encontraba ingresado.

Lionel Messi se encontraba en Estados Unidos cuando recibió la noticia y se desplazó a Argentina para estar junto a su familia. El futbolista ha optado por apartarse temporalmente de su actividad profesional y permanecer junto a los suyos en estos primeros días de duelo. Inter Miami le ha concedido una licencia indefinida, sin establecer por ahora una fecha concreta para su regreso a la competición.