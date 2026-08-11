Asun Chamoso 11 AGO 2026 - 14:25h.

Es la tercera grabación en el mundo de este comportamiento tras una en el golfo de Bizkaia y otra en California

Un tiburón sorprende nadando junto a la costa de Tenerife antes de una competición de apnea: "Qué miedo"

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BarcelonaAún no se lo acaba de creer. "Estoy para que me pellizquen como si fuera un sueño. Es un hito. Se trata del tercer registro visual directo de comportamiento reproductivo en tintorera (Prionace glauca) en todo el mundo y el primero en el Mediterráneo. Es muy único. Me hace estar eufórico por el encuentro", confiesa el divulgador científico y fotógrafo David Jara (@jara.natura), tras grabar un intento de cópula de dos tiburones azules adultos, un comportamiento del que "apenas existe documentación visual directa en la literatura científica mundial".

Fue el 22 de junio, a media tarde, en una salida de avistamiento de fauna marina y de snorkel con tiburones desde el Puerto de Badalona, del equipo de @Pelagik.expeditions formado por los biólogos Mara Segovia, Gerard Martín-Carrasquero y David Jara, a la cabeza. "De repente, aparecieron dos tintoreras macho de unos dos metros y nos metimos en el agua para observarlos. Entonces, el más grande ahuyentó al pequeño. Apareció una hembra de un tamaño similar. Nos dimos cuenta de que tenía unas marcas de apareamiento antiguas, de mordiscos de otros machos. Nos hizo ilusión porque es una prueba indirecta de reproducción. Sin esperarlo, el macho se abalanzó sobre la hembra y la mordió por el lomo. Fue un intento de apareamiento que, en este caso, no fue completado porque el macho no consiguió introducir uno de sus dos pterigopodios, sus órganos sexuales masculinos de los tiburones, dentro de la hembra. Fue una observación muy espectacular", recuerda.

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Un momento inédito que vivieron, en primera persona, pasando del silencio a la euforia: "Al principio, mientras sucedía, estábamos en silencio, atónitos, mirando y grabando. Cuando acabó la interacción, no podíamos contener la emoción. En las imágenes, se escucha cómo estamos eufóricos en ese momento por el hallazgo". Y añade: "Es un hito de mi vida poder contemplar este comportamiento natural de esta especie en el Mediterráneo. Para mis compañeros, a nivel científico, fue un momento muy relevante porque esta especie de tiburón vive muy lejos de la costa. Es difícil de observar, y mucho más, su comportamiento natural como actitudes reproductivas. Por eso, hay pocos registros reproductivos de esta especie".

Solo habría dos casos anteriores en el mundo: "Según la documentación científica publicada hasta la fecha, se trataría del primer registro de este comportamiento en el mar Mediterráneo y de tan solo el tercero a nivel mundial. Los dos precedentes conocidos corresponden a un episodio observado en el golfo de Bizkaia (Atlántico nororiental), y un segundo registro en Baja California (Pacífico occidental)".

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Buena señal

Un hallazgo que cobra relevancia por el estado de conservación de la tintorera. "Podría situar a la costa catalana como un área potencialmente clave de reproducción de una especie catalogada como En Peligro Crítico de Extinción en el Mediterráneo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Que un comportamiento reproductivo tan raramente observado a nivel global se haya registrado frente a Badalona apunta a la costa catalana como un área potencialmente clave para la reproducción y la conservación de este gran depredador pelágico. Esto, unido al registro existente de crías de esta especie en Cabo de Creus, un poco más al norte, refuerza la idea de que nuestras aguas podrían ser un lugar esencial para el futuro de estas poblaciones", subraya el divulgador.

Para Jara, el ecoturismo marino responsable es una herramienta de investigación: "Esta observación demuestra que el ecoturismo puede aportar registros valiosos para la ciencia, permitiéndonos observar a estos animales y sus comportamientos de forma natural en su hábitat. No hay que olvidar que la mayoría de estudios sobre esta especie se desarrollan con interacciones pesqueras, donde sería extremadamente difícil observar un comportamiento reproductivo. De esta forma, observamos a los animales de forma respetuosa y se pueden dar comportamientos como los que hemos visto".

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Se da la casualidad de que el mismo David y el biólogo marino Marc Martín, el año pasado en Tenerife, grabaron el vídeo viral del "famoso pez diablo negro, que vive en las profundidades marinas, muy icónico con el apéndice bioluminiscente y esa cara tan llamativa por sus dientes".

Ahora el equipo de Pelagik Expeditions, junto con la Asociación Catsharks, están elaborando una publicación científica para "describir este evento porque tuvo muchos detalles que lo hacen único".