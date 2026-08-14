Tania Medina y Alejandro Nieto publican fotos de cuando empezaron su relación

Natalia Sette 14 AGO 2026 - 10:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' recuerdan los inicios de su relación con dos entrañables fotos

Tania Medina reacciona a las publicaciones en redes de Alejandro Nieto sobre paternidad

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Alejandro Nieto y Tania Medina continúan demostrando que su historia de amor es capaz de resistir cualquier tormenta. A lo largo de los nueve años que llevan juntos , los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han atravesado una intensa montaña rusa sentimental. Ahora, ambos han celebrado sus años de amor publicando imágenes de cuando empezó su relación.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ y la presentadora de ‘El precio justo’ se conocieron en 2017 en un certamen de belleza en el que ambos participaban. En aquel momento, él tenía 27 años y ella 19 años, y desde entonces han caminado juntos a pesar de los obstáculos.

Su relación saltó a la fama cuando ambos decidieron someterse a la tentación y viajar hasta República Dominicana. Aunque confiaban plenamente en superar la prueba, las imágenes que veían hoguera tras hoguera terminaron por mermar su confianza. Tanto fue así que Tania comenzó a sentir una fuerte conexión por Stiven, su tentador y actual pareja de Rosaria Matthew.

En la hoguera final la canaria decidió romper su noviazgo con Alejandro. Sin embargo, meses después, decidieron darse una segunda oportunidad y retomar la relación. Desde entonces, han dado grandes pasos en su relación como comprar una casa juntos aunque han pasado por algún que otro altibajo .

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No obstante, su amor ha sido más fuerte que cualquier crisis y a día de hoy pasan por un momento de tranquilidad y estabilidad absoluta. Para celebrar este camino recorrido, la pareja se ha sumado a un emotivo trend de Instagram que consiste en mostrar una imagen de los inicios de la relación junto a una instantánea actual.

La modelo canaria ha sido la primera en unirse al reto, publicando un primer posado en el que ambos aparecen sonriendo a la cámara, luciendo visiblemente más jóvenes y apasionados en los comienzos de su noviazgo. En la foto actual, la pareja se muestra relajada, compartiendo un helado de forma divertida y cercana, dejando ver la profunda complicidad que han construido.

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Por su parte, el ganador de 'Supervivientes' no ha querido quedarse atrás y ha compartido su propia versión del trend. Alejandro ha seleccionado un primer recuerdo de los inicios de su historia, donde posan muy bien vestidos y sonrientes frente al mar de una playa. Para la foto actual, el gaditano ha elegido una estampa hogareña en su residencia del Puerto de Santa María.