Emma Heming Willis ha indicado que existe una "idea equivocada muy común" acerca de la demencia frontotemporal

La última decisión de la mujer de Bruce Willis ante el avance de la demencia del actor: "Él estaría orgulloso"

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Durante los últimos años, la salud de Bruce Willis ha estado rodeada de máxima preocupación. Sin embargo, también han circulado numerosas ideas erróneas sobre su estado. Ahora, su esposa, Emma Heming Willis, ha querido aclarar una de las más extendidas: el actor sí reconoce a sus seres queridos y conserva sus recuerdos, a pesar de padecer demencia frontotemporal.

La activista ha abordado esta cuestión durante su intervención en el pódcast 'The Bosstiks' este pasado lunes, 15 de junio, dedicado a la demencia y al cuidado de pacientes. Ha sido en esta entrevista donde ha explicado que muchas personas confunden cualquier diagnóstico de demencia con la pérdida total de memoria asociada al alzhéimer. Según ha señalado, ese no es el caso de Bruce Willis.

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Emma ha indicado que existe una "idea equivocada muy común" acerca de la demencia frontotemporal (DFT), la enfermedad neurodegenerativa que padece el protagonista de 'La jungla de cristal'. "La gente cree que la demencia significa pérdida de memoria, pero no siempre es así".

También ha subrayado que Willis sigue reconociendo a las personas de su entorno, incluidas sus hijas y los miembros más cercanos de la familia. "La variante que tiene Bruce afecta al lenguaje, pero hay otra que afecta al comportamiento y otra que podría afectar al movimiento. A él no le ha afectado a la memoria. Esa es otra parte del cerebro. Así que cuando la gente pregunta: '¿Se acuerda de quién eres?'. Pues claro que sí, a mí, a sus hijas y a su familia, porque no tiene alzhéimer, tiene demencia frontotemporal", ha aclarado.

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Y es que, durante meses, muchos seguidores del actor habían asumido que ya no era capaz de identificar a sus familiares, algo que Emma considera incorrecto. De hecho, ha insistido en que la variante de demencia que afecta a su marido tiene unas características muy distintas a las del alzhéimer.

Qué tipo de demencia tiene Bruce Willis

Bruce Willis fue diagnosticado primero de afasia en marzo de 2022, un trastorno que afecta a la capacidad de comunicarse y comprender el lenguaje. Menos de un año después, en febrero de 2023, su familia anunció que la enfermedad había evolucionado hacia una demencia frontotemporal (DFT).

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Tal y como ha explicado su esposa, esta enfermedad engloba varias variantes diferentes: una afecta al lenguaje, otra altera el comportamiento y la personalidad y una tercera provoca problemas relacionados con el movimiento.

En el caso del actor, la demencia se manifiesta sobre todo a través de las dificultades de comunicación derivadas de la afasia, más que por una pérdida de la memoria.

Emma también ha aprovechado para dar visibilidad a la demencia frontotemporal, una patología mucho menos conocida que el alzhéimer pese a ser una de las causas más frecuentes de demencia en personas jóvenes.

Desde que se hizo público el diagnóstico, Emma Heming se ha convertido en una de las voces más activas en defensa de los cuidadores y de las familias que conviven con enfermedades neurodegenerativas.

Además, a través de su libro, ha insistido en la importancia de hablar abiertamente de la enfermedad para evitar estigmas y ayudar a otras familias que atraviesan situaciones similares.

Las últimas novedades sobre Bruce Willis

A sus 71 años, Bruce Willis permanece alejado de la vida pública y retirado de la interpretación. Su familia continúa compartiendo actualizaciones puntuales sobre su estado con el objetivo de concienciar sobre la demencia frontotemporal y fomentar la investigación.

Emma también ha revelado en los últimos meses que el actor cuenta con cuidados especializados adaptados a sus necesidades en una casa apartada y que toda la familia mantiene una relación muy unida. Sus hijas, su exmujer, Demi Moore, y Emma siguen formando un núcleo familiar muy cercano alrededor del intérprete.

Además, su esposa ha creado el Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, un fondo destinado a apoyar la investigación de la demencia frontotemporal y mejorar los recursos disponibles para los cuidadores.