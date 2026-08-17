Celia Molina 17 AGO 2026 - 11:45h.

El Daily Mail ha dado las primeras pistas sobre la muerte de la actriz, conocida por sus apariciones en la saga de terror 'Scream'

Muere Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes' y 'Scream', a los 36 años

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Los fans de 'Scream' recibieron con alegría la reaparición de Hayden Panettiere en la sexta entrega de la saga, en la que interpretó a la experta en cine de terror Kirby Reed, que ya había salido en 'Scream IV'. Hayden contaba por tanto, con un sólido grupo de fans, que se han quedado desolados con la inesperada noticia de su muerte, a los 36 años de edad.

El pasado domingo 16 de agosto, su representante fue el encargado de comunicar su prematuro deceso, en un breve comunicado replicado por la prensa estadounidense: "Con profunda tristeza, comunicamos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla", versa el texto.

Su padre, Skip Panettiere, por su parte, ha pedido “privacidad” para la familia, en un comunicado emitido en la cadena de televisión ABC News, mientras su familia “procesa esta inimaginable pérdida”.

Los médicos intentaron salvarle la vida

Hasta ahora, no había trascendido ningún detalle sobre las causas o el escenario de su muerte. Sin embargo, el 'Daily Mail' ha podido hablar con los detectives que llevan el caso y estos le han asegurado al medio que "ayer por la tarde respondieron a una llamada al 911 realizada por un "conocido" de Panettiere, quien la describió como sin respuesta".

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Los agentes y los paramédicos se dirigieron entonces al bloque de apartamentos de Greenville donde vivía la actriz, en Carolina del Sur, donde intentaron salvarle la vida, pero fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

La policía y la oficina forense local están investigando la muerte, pero han señalado que "la investigación preliminar no ha revelado indicios de acto delictivo ni circunstancias sospechosas". Al parecer, Panettiere y su novio, el agente inmobiliario Brian Hickerson —con quien mantenía una relación intermitente—, habían volado desde Los Ángeles a Carolina del Sur apenas un día antes de su fallecimiento.

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La actriz viajó en avión con su novio el día de antes

Panettiere, nacida en Nueva York, debutó en la televisión con solo 5 años en telenovelas Sólo se vive una vez -donde apareció en 27 episodios- y, más tarde, en Guiding Light, donde intervino en 45 capítulos. Y ya con ocho participó como actriz de doblaje en la película 'Bichos', de Pixar, en 1998.

Su gran salto a la fama, sin embargo, fue en 2006, cuando se unió al reparto de 'Heroes', la serie de superhéroes de la NBC, en la que interpretó a Claire Bennett, una animadora con factor de curación acelerado, en 73 episodios. Después llegaron los reconocimiento: recibió dos nominaciones a los Globos de Oro por su interpretación de Juliette Barnes en 'Nashville', drama en el el que protagonizó 128 episodios entre 2012 y 2018.

En el ámbito cinematográfico, es más conocida por su papel de Kirby en 'Scream 4' (2011). Se convirtió en una de las favoritas del público, hasta tal punto que se le pidió que volviera para 'Scream VI' (2023). En la gran pantalla, también coprotagonizó junto a la fallecida Michelle Trachtenberg, 'Soñando, soñando... triunfé patinando' (2005) y apareció en 'A por todas de nuevo, una vez más' (2006).