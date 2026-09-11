Rita Mabel Kitty, una de las hermanas mayores del astro del fútbol mundial cuenta cómo era el Pelu

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Cuando eran niños se llamaban el uno a otro con motes: Maradona era 'Pelu' y su hermana, 'Kitty' en una complicidad que la fama, el dinero y los problemas no lograron romper. Rita Mabel Kitty es una de las hermanas mayores de la larga familia en la que creció el astro del fútbol mundial. Ahora a sus 73 años y tras la muerte de Maradona recuerda la última Navidad que pasaron juntos cuando él les entregó las escrituras de las casas donde vivían a sus hermanas: "Así, cuando muera, podréis estar tranquilas'.

Kitty actualmente preside Sattvica, la sociedad que gestiona los derechos de la marca Maradona y vive en la bonita casa de La Paternal, que le regaló el Pibe de Oro, aunque para ella sobre todo siga siendo su hermano Pelu.

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El primer recuerdo que tiene de su hermano es relacionado con el fútbol. "Desde muy pequeño era lo único que hacía: jugar al fútbol en la canchita, el pequeño campo que había a la vuelta de la esquina de nuestra casa", ha contado Kitty al Corriere della Sera.

Su hermana mayor, lo describe como un "niño tímido", siempre "pegado a la madre", "un verdadero mamón", dice y añade: "travieso, generoso y cariñoso".

Nacidos en una familia obrera, muy humilde con un padre que trabajaba de sol a sol en una fábrica de fibrocemento de Buenos Aires, la mujer resalta que le enseñaron a sus hijos que "nada se consigue sin esfuerzo y nunca se debe hacer nada con maldad, porque todo vuelve".

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Maradona era adorado por sus padres. "Mi madre le perdonaba casi todo", mientras que mi padre a veces sacrificaba horas de sueño para acompañarlo a entrenar. Llegaba a casa del trabajo, se cambiaba, se sentaba, cargaba a Diego y lo llevaba a La Paternal, al campo de los Argentinos Juniors".

Ese fue el germen del cambio del Pelu a Maradona cuando llegó con Argentinos Juniors en el primer equipo a los 15 años y pudo cumplir su sueño: "porque mamá y papá por fin pudieron tener una casa. Fue un momento de enorme felicidad. Diego dijo que había sido el día más feliz de su vida", ha contado Kitty en la entrevista que reproduce El Mundo.

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Ese era su sueño y lo cumplió: "Comprarles una casa enorme a mamá y papá. Luego, a los 23 años, también nos dio una casa a cada uno. Es decir, compró las casas y nos mudamos, aunque no formalizó todo hasta 2019, el año antes de dejarnos. Quizás tenía una idea, un presentimiento".

Esa Navidad nos dio a todas un ramo de flores, las escrituras de la propiedad y dijo: 'Así que, cuando muera, podrán estar tranquilos'.

La hermana del astro argentino, considerado un Dios en su país y en Nápoles, donde jugó varios años, no esquivó las preguntas difíciles, como la relación de Maradona con las drogas, algo ajeno para la familia que se enteró en 1991 por la prensa.

"Solo nos enteramos el día en que los agentes fueron a buscarlo a su apartamento de la calle Franklin, en Caballito". Entonces tenía 32 años y era el 26 de abril de 1991. Fue detenido por posesión de medio kilo de cocaína. "Antes de eso, nunca habíamos sospechado nada parecido", ha contado Kitty que confesó su "recuerdo más entrañable" de su hermano Diego Armando Maradona.

"Si realmente tengo que elegir uno, diría que la última vez que nos tomamos una foto juntos. Fue en 2020, apenas unos meses antes de que falleciera. Me quedé a dormir en su casa. Nos levantamos a las cinco de la mañana, tomamos mate y conversamos durante un buen rato; luego me abrazó y me dijo que me quería. Fue algo realmente hermoso y conmovedor. Fue su despedida. También les dijo cosas a otras personas que nunca antes había dicho".