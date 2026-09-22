La cantante Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento contra el cáncer antes de su muerte

Dolly Parton permitió que su equipo médico probase "fármacos experimentales" con ella con la esperanza de ayudar a otros enfermos

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A punto de cumplirse un mes del fallecimiento de Dolly Parton se van conociendo más detalles de los últimos días de la cantante. Según ha publicado el medio estadounidense 'TMZ', Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte.

El medio, que ha obtenido la información consultando a fuentes cercanas a la cantante, asegura que Parton luchó en privado contra el cáncer durante el último año de su vida y buscó tratamiento en el extranjero.

Su viaje a Alemania

La artista voló a Frankfurt en un avión privado para recibir el tratamiento, aunque 'TMZ' indica que "no está claro en qué consistía exactamente el procedimiento médico".

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La compositora de éxitos como 'Jolene' o 'I will always love you', que falleció el 25 de agosto a los 80 años, permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a casa.

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Al parecer, la leyenda de la música country creía que el tratamiento al que fue sometida le ayudó a recuperar fuerzas, por lo que consideraba que había sido eficaz.

El gesto de Dolly Parton con la sociedad: permitió que se probasen tratamientos experimentales con ella

La información de 'TMZ' llega unas semanas después de que se conociese que Dolly Parton dio consentimiento a su equipo médico para que probase tratamientos experimentales con ella.

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Fue su hermana Stella Parton la que desvelaba que Dolly Parton dio consentimiento para que su equipo médico probase tratamientos experimentales con ella antes de su muerte. Nada más hacerse pública la información, el gesto causaba gran conmoción entre sus seguidores que han querido aplaudir y destacar otra de las muestras solidarias que tuvo Dolly Parton a lo largo de sus 80 años con la sociedad.

"Todos los martes, por estas fechas, antes de que saliera el sol y el mundo aún dormía, ella y yo, durante muchos años, tomábamos nuestro café juntas por teléfono. Siendo pequeñas chicas de granja, hemos seguido levantándonos temprano. Como a ella le gustaba decir: ''¡Caramba, Tedda, trabajamos más antes de que salga el sol que la mayoría de la gente en todo el día!'. Nos poníamos al día con los chismes, como hacen las hermanas, tomábamos café y hacíamos planes", recordaba Stella Parton en su homenaje a la cantante.

Sin embargo, en el homenaje a Dolly Parton el detalle que más ha llamado la atención fue el último gesto que la intérprete de 'Jolene' tuvo con la sociedad: "Mi hermana fue una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido. Lo que el mundo vio es exactamente quién era ella, tanto es así que me dijo recientemente que si no hubiera esperanza para ella, aún permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro. Mi hermana siempre pensaba en los demás, y si quieres honrar su legado, muestra más amabilidad, anima a los demás y dedica más de tu tiempo y recursos, como ella continuó haciendo hasta el final".

La muerte de Dolly Parton

Parton murió el martes 25 de agosto a los 80 años. Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos referentes culturales del estado y del país.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, fue también filántropa y empresaria.

Su impacto llegó hasta la ciencia, con la famosa oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, bautizada así en honor a la cantante.