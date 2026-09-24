Alberto Rosa 24 SEP 2026 - 23:27h.

El cantante gaditano ha solicitado al partido que retire las fotos en las que aparece tras "una supuesta vinculación o apoyo político al partido"

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El Canijo de Jerez, mítico miembro de la banda gaditana Los Delinqüentes, ha emitido un comunicado después de que el partido Vox Jerez publicara en su perfil de redes sociales una fotografía junto al cantante tomada en la gala de entrega de los Premios Clúster Turístico ‘Destino Jerez’.

El artista ha querido desvincularse del partido y ha pedido a la formación retirar de sus redes las fotografías en las que aparece. "Quiero aclarar algo públicamente a raíz de una fotografía que está circulando desde ayer", ha comenzado explicando.

El artista acudió al Tablao Flamenco ‘Puro Arte’, en Madre de Dios, donde se entregaron estos galardones a la trayectoria del grupo en una gala presidida por la alcaldesa, María José García Pelayo. Durante el encuentro, El Canijo coincidió con representantes de diferentes formaciones políticas como Antonio Fernández Campos, portavoz y coordinador de Vox en Jerez, con el que se tomó una fotografía.

“Fue un acto institucional en el que coincidimos con representantes de diferentes formaciones políticas y con muchas personas. Como es habitual en este tipo de actos, me hice fotografías con unos y con otros”, señala en su comunicado el cantante.

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Vox publicó después la fotografía en su perfil de Instagram, una publicación que, según el cantante, “ha dado lugar a interpretaciones sobre una supuesta vinculación o apoyo político por mi parte que no existe”. El cantante ha querido dejar claro en su comunicado su desvinculación a la formación de extrema derecha.

“No pertenezco, no milito ni tengo ninguna vinculación con VOX, y esa fotografía no representa ningún tipo de apoyo político por mi parte. Sus planteamientos políticos no representan mi manera de pensar y, en muchos aspectos, mis valores son completamente opuestos”, decía en el comunicado el músico.

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El cantante ha querido reivindicar además los valores que asegura haber defendido durante toda su trayectoria, mencionando los derechos humanos, la libertad, la igualdad, el respeto y una Palestina libre. “Quienes me conocen, quienes conocen mi trayectoria y quienes han venido a verme durante todos estos años saben perfectamente cuáles son los valores que siempre he defendido”, ha recalcado.

Tras lo sucedido, el miembro de Los Delinqüentes ha solicitado a Vox Jerez que elimine de sus redes las imágenes en las que aparece, a la vez que ha pedido que su imagen no sea empleada para atribuirle una postura política. En la noche de este jueves, la publicación sigue visible en el Instagram de Vox Jerez. “Una fotografía tomada en un acto institucional no debería utilizarse para convertirla en algo que no fue", ha manifestado.