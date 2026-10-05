El streamer ha asegurado a través de un directo que "ahora mismo, el sueño para mucha gente es poder comprarse una casa"

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Ibai Llanos se ha pronunciado sobre una de las grandes polémicas que azota actualmente a España y una de las preocupaciones de los jóvenes en el país. El acceso a la vivienda.

El streamer vasco ha aprovechado uno de sus directos para pronunciarse sobre la situación que vive el país, marcada en las últimas semanas por el desahucio de Maricarmen, las protestas multitudinarias, la acampada que desde finales de septiembre permanece instalada en la Puerta del Sol de Madrid y los decretos de la vivienda que propone el PSOE.

El creador de contenido ha comenzado haciendo referencia a las manifestaciones y al impacto que ha tenido el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años, en las movilizaciones.

"No sé si habéis visto todo lo que está pasando en Sol con el tema de la vivienda, con el tema de Maricarmen... Se está liando una espectacular", ha aseverado durante su directo en YouTube este pasado domingo, 4 de octubre.

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Ibai ha trasladado que las imágenes de la señora siendo desahuciada "dan mucha pena" porque "es una señora de 87 años que sale en silla de ruedas", pero que "el tema de la vivienda en España lleva siendo vergonzoso desde hace muchos, muchos años".

Y es que, en su opinión, "el problema no es sólo ese", ya que la crisis de la vivienda se ha convertido en un obstáculo para toda una generación. "Nosotros vivimos en un país... Yo tengo compañeros que tienen 30 años, que han estudiado, que tienen una carrera terminada, que tienen un máster, que trabajan, y que les es imposible comprarse una casa".

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Y lanza la siguiente pregunta: "¿Cómo es posible que una persona con 30 años, con carrera, master y trabajando, viva en Madrid en un piso acompañado por dos italianos que no conoce de nada porque lo único para lo que le llega es para alquilar una habitación? ¿Y que sea totalmente imposible pensar que puede comprarse una casa?".

Tal y como ha señalado, lo habitual sería que una persona soñase con determinadas metas económicas o profesionales: "Tener un cochazo, ser CEO de una empresa, montar un restaurante, ganar una estrella Michelin o ser futbolista". Pero, ahora mismo, "el sueño para mucha gente es poder comprarse una casa", ha subrayado.

En este sentido, Llanos ha relacionado la dificultad para acceder a una vivienda con otro de los grandes debates de España. El retraso de la maternidad y la paternidad y la baja natalidad.

"Luego que por qué los jóvenes no tienen hijos. ¿Cómo vas a tener hijos si tienes 32 años, compartes piso con dos personas que no conoces, cobras una mierda en tu curro y los precios de los alquileres y de las casas son una puta vergüenza? ¿Cómo cojones vas a tener una familia con 30 y pico años? Es jodido".

En su caso, ha zanjado: "Yo no invierto en vivienda, lo siento. Yo invierto en que soy muy bueno en mi trabajo y gano dinero. Punto".