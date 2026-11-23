La cantante aparece en el videoclip de la canción en distintos lugares creados con inteligencia artificial y vistiendo un traje de Papá Noel

Leticia Sabater lanza su erótico (y surrealista) villancico de Navidad de 2025, 'La conejita de Papa Noel'

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Leticia Sabater ha lanzado este lunes, 23 de noviembre, su tradicional villancico navideño, al que este año ha bautizado como 'La putivuelta'.

"¡Hola a todos! Por fin comienza la Navidad. Ya tenéis disponible mi nuevo villancico con videoclip para estas Navidades", comienza el mensaje que ha publicado en sus redes sociales, acompañado con parte del vídeo de la canción.

"¿Preparados para una locura sin precedentes con 'La putivuelta'? ¡A darlo todo en cada fiesta y cena de empresa!", continúa Sabater.

Los detalles de la canción

Tal y como se observa, la cantante ha apostado por una estética estrambótica, excéntrica y sexualizada. Al grito de "todo el mundo a bailar 'La putivuelta'", Sabater ha recurrido a la IA para crear las imágenes que configuran el videoclip.

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Con un atuendo de Papá Noel aparece en distintos lugares creados con inteligencia artificial. Desde una "fábrica de muñecas Leti" hasta el Polo Norte, se muestra rodeada de nieve, de árboles de Navidad, de templos egipcios, de regalos de lenceria y juguetes sexuales y de turrones bajo el nombre de "Chocho eres perfecta".

Asimismo, ha recreado la pintura de 'La última cena' de Leonardo Da Vinci, dando 'vida' a Jesús con sus discípulos en Jerusalén mientras cantan 'La putivuelta'.

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Entre algunos versos del tema se escuchan frases como "Melchor y Gaspar me quieren besar", "Papá Noel no para de chingar", "Al que le pique, que se rasque" o "¿Damos una putivuelta?".

Las reacciones

Han sido varios los usuarios de las redes sociales que ya han reaccionado al tema. "Cuando parece que no se puede superar, va y lo hace", "Voy a proponerla para el concierto de Navidad del cole de mi hija", "Si Leticia Sabater no existiese, habría que inventarla", "Queda inaguarada la Navidad", "Qué tiemble Mariah Carey", se lee en los comentarios del videoclip.