El Tribunal Supremo confirma la condena a seis meses de cárcel y a abonar 30 millones de euros por defraudar a Hacienda en 2001

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Carlos Iglesias de la Cueva, hermano pequeño de Julio Iglesias, ha sido condenado a seis meses de cárcel y a pagar 30 millones de euros por defraudar 19,6 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid tras rechazar el recurso presentado por Carlos Iglesias.

A diferencia de su hermano, convertido en una de las grandes estrellas de la música española e internacional, Carlos Iglesias siempre ha mantenido un perfil mucho más discreto, alejado de los focos. Sin embargo, su trayectoria también ha estado ligada al mundo del espectáculo, ya que llegó a ejercer como representante del cantante antes de emprender su propio camino en el sector inmobiliario, una actividad que ha terminado llevándole ante los tribunales.

Nacido en 1945, dos años después que Julio y ambos son hijos del médico Julio Iglesias Puga, conocido popularmente como Papuchi, y de María del Rosario de la Cueva y Perignat. Aunque inicialmente siguió los pasos de su padre y se formó en Medicina, especializándose en cirugía mamaria y llegando a ser jefe de dicha especialidad en un hospital, su carrera profesional tomó otro rumbo.

En 1978, tras la ruptura de sus padres, Julio fijó su residencia en Miami y Carlos dejó su puesto como cirujano para convertirse en el mánager de su hermano y gestionar su carrera durante su proyección internacional. Más adelante, decidió centrarse en los negocios inmobiliarios, un ámbito en el que desarrolló operaciones que ahora han quedado en el centro de la condena judicial.

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En el plano personal, está casado con Carmen Domínguez-Macaya, conocida en el entorno familiar como Mamen, con quien tiene tres hijos: Carlos, Jorge y Marta. De ellos, Jorge es quien ha desarrollado una trayectoria más ligada a la industria del entretenimiento. En 2019 fundó Iglesias Entertainment, una empresa dedicada a la promoción de conciertos que ha trabajado con artistas como Enrique Iglesias, Luis Miguel, Camilo y Juan Luis Guerra.

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Los negocios de Carlos Iglesias en Panamá

La condena está relacionada con la venta de tres solares en el distrito madrileño de Vicálvaro en 2001. Según consideró probado la Audiencia Provincial de Madrid, Carlos Iglesias, como gerente de Rolimpa Trading Corporation, no declaró ni ingresó los impuestos correspondientes a la operación, por la que la sociedad obtuvo más de 46 millones de euros. Los terrenos habían sido adquiridos en 1989 por algo más de 600.000 euros.

Los informes periciales incorporados a la causa acreditaron, según la resolución judicial, que Rolimpa debía haber declarado ante la Agencia Tributaria española los beneficios obtenidos mediante el impuesto de sociedades. La cantidad defraudada ascendió a 19.624.655 euros.

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Rolimpa Trading Corporation, constituida en Panamá en 1984, tenía sus activos inmobiliarios en España. La sentencia recuerda que no tener el domicilio fiscal en territorio español no exime de tributar en el país cuando existe la obligación de hacerlo.

Según los hechos recogidos en la causa, el hermano de Julio Iglesias vendió las acciones de la sociedad matriz a otra empresa panameña pocos días antes de la operación inmobiliaria para no dejar rastro. Sin embargo, la Justicia concluyó que las cooperativas que compraron los terrenos abonaron el precio en una cuenta del Banco Continental de Panamá en la que Carlos Luis Iglesias figuraba como única persona autorizada y fue quien continuó controlando el dinero obtenido. Además, declara a Rolimpa Trading Corporation responsable civil subsidiaria en caso de que el condenado no haga frente al pago