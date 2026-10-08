Celia Molina Veracruz, 08 OCT 2026 - 16:27h.

El Ayuntamiento de Alto Lucero, en Veracruz, ha comunicado la muerte de Martha Elena, hija adoptiva de Paquita la del Barrio

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El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, ha dado a conocer la noticia de la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la popular cantante mexicana Paquita la del Barrio, a los 48 años de edad. Este deceso ha tenido lugar un año y medio después del fallecimiento de su madre, quien partió el 17 de febrero de 2025 y dejó un enorme legado en la cultura musical de México.

La página de Instagram oficial de Paquita, recordada por sus boleros y rancheras, no tardó en confirmar la noticia, escribiendo un sentido mensaje de despedida: "Hoy, madre e hija vuelven a encontrarse en el cielo. Hay despedidas que duelen profundamente y palabras que nunca serán suficientes para expresar el vacío que deja la partida de un ser querido. Con profunda tristeza despedimos a Martha Elena Martínez Viveros, hija de nuestra querida Paquita la del Barrio", han publicado en la cuenta.

Martha Elena vivía en Xalapa, Veracruz, y era madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen. Ella a su vez, era la sobrina de Paquita, pero ésta, al conocerla estando enferma con tan solo cinco meses, le pidió la tutela de la niña a su hermano y éste terminó cediéndosela.

"Sus almas se han reencontrado"

"Hoy queremos pensar que, más allá de esta vida, madre e hija vuelven a estar juntas; que sus almas se han reencontrado en un lugar lleno de paz, amor y eternidad. Porque los lazos que nacen del amor verdadero jamás se rompen, ni siquiera con la muerte. Nos unimos de corazón al dolor de toda su familia, amigos y seres queridos, deseándoles fortaleza, consuelo y resignación en estos momentos tan difíciles", añaden.

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"Parece que fue un paro respiratorio"

"Que los recuerdos, el amor y todos los momentos compartidos permanezcan siempre en sus corazones. Hoy no es un adiós, es un hasta luego. Porque algún día, en la eternidad, volverán a abrazarse. Descansa en paz, Martha Elena. Que tu alma vuele libre y que el cielo sea el lugar donde nuevamente te encuentres con tu madre. Nuestras más sinceras condolencias a toda la familia", han concluido, sin dar los detalles exactos de su fallecimiento.

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Ha sido Paquito Torres, el exmánager de Paquita, quien ha compartido compartido en la televisión más información de su muerte: "Al parecer fue un paro respiratorio, inesperado para todos. Martha estaba con sus hijas allá en Veracruz, ella vivía en Veracruz, y sinceramente es algo que no lo podemos creer. Hace unas semanas se fue con una de sus hijas a Perú, estuvo allá en Machu Picchu, ustedes saben que ese viaje es de gran variación de la presión y todo por lo alto que es y la verdad es que estuvieron muy felices. Y el 30 de septiembre estuvieron celebrando el cumpleaños de otra hija de ella", explicó.

El exrepresentante ha recordado que Martha Elena era la hija adoptiva de Paquita la del Barrio, a quien la artista adoptó tras perder a sus mellizos, que murieron tres días después de su nacimiento: "Martha vino a cambiarle la vida a Paquita, en el momento en que ella pierde a sus mellizos llega Martha a su vida. Paquita estaba destrozada y es cuando la acoge como una hija más y le da su apellido. Creo que este momento si Paquita lo estuviera viviendo en vida hubiera sido una muerte para ella. Es terrible", concluyó el mánager.