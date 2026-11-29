Elegir una talla inadecuada o ignorar las señales de incomodidad son algunos de los fallos más habituales

El lugar donde nunca deberías dejar atado a tu perro durante un paseo: puede ser peligroso y estar sancionado

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Con la llegada del frío, muchos dueños de perros recurren a los abrigos para proteger a sus mascotas de las bajas temperaturas, la lluvia y el viento. Sin embargo, elegir una prenda adecuada no siempre es suficiente para garantizar su bienestar. Hay algunos errores habituales que pueden hacer que el abrigo resulte incómodo e incluso que termine siendo contraproducente para el animal.

No todos los perros necesitan el mismo nivel de protección. Su edad, tamaño, tipo de pelo o estado de salud son algunos de los factores que deben tenerse en cuenta antes de elegir una prenda. Además, es importante comprobar que se ajusta correctamente y que no limita sus movimientos.

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Desde Tiendanimal, la veterinaria Eva Sánchez-Paniagua, de Clinicanimal, recuerda que el objetivo es proteger al perro del frío y la humedad sin provocarle roces, limitar sus movimientos o generar un exceso de calor.

Estos son los siete errores más habituales que conviene evitar al abrigar a los perros durante los meses de invierno.

1. Pensar que todos los perros necesitan el mismo abrigo

Uno de los errores más frecuentes es creer que todos los perros necesitan el mismo tipo de protección frente al frío. Sin embargo, sus características físicas y su estado de salud influyen directamente en sus necesidades.

Los cachorros, los perros mayores, los que tienen el pelo corto o escaso y aquellos con poca grasa corporal pueden ser más sensibles a las bajas temperaturas. Por el contrario, muchos perros sanos con un pelaje denso y adaptado al frío pueden no necesitar un abrigo en condiciones habituales.

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También hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Mientras que algunos animales pueden necesitar una prenda acolchada para protegerse de las bajas temperaturas, otros estarán más cómodos con un jersey ligero. En los días de lluvia, lo recomendable es utilizar tejidos impermeables, mientras que para protegerlos del viento conviene optar por prendas cortavientos.

2. Elegir la talla únicamente por el peso

El peso no es suficiente para determinar qué talla de abrigo necesita un perro. Dos animales que pesan lo mismo pueden tener cuerpos y proporciones muy diferentes.

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Por eso, antes de comprar una prenda, es importante medir el largo del dorso, el contorno del cuello y la parte más ancha del pecho. Estas medidas deben compararse con la guía de tallas del fabricante para comprobar que el abrigo se adapta correctamente a su cuerpo.

La prenda no debe quedar demasiado ajustada ni ser tan holgada que pueda desplazarse mientras el perro camina.

3. No comprobar que puede moverse con normalidad

Otro de los aspectos que no se deben pasar por alto es la libertad de movimiento. Antes de salir a pasear, hay que comprobar que el perro puede caminar, sentarse y girarse sin dificultades.

También es importante revisar que el tejido y los cierres no le provoquen roces en zonas sensibles como las axilas, el cuello o el abdomen.

Según explica la veterinaria Eva Sánchez-Paniagua, si el abrigo modifica la forma de andar del animal, comprime alguna zona o interfiere cuando hace sus necesidades, es necesario revisar la talla o probar con otro diseño.

4. Ignorar sus señales de incomodidad

El comportamiento del perro también puede ayudar a identificar si la prenda es adecuada. Quedarse inmóvil, caminar de forma rígida, intentar quitarse el abrigo, rascarse repetidamente o negarse a avanzar son algunas de las señales que pueden indicar que no está cómodo.

Por eso, los expertos recomiendan no obligar al animal a llevar la prenda desde el primer momento. Lo más adecuado es dejar que la explore, presentársela poco a poco y acostumbrarlo a llevarla durante periodos breves en casa antes de utilizarla en paseos más largos.

Si el rechazo continúa, conviene comprobar si el abrigo le queda demasiado ajustado, si pesa mucho o si alguno de sus cierres le provoca molestias.

Además, es importante distinguir estas señales de las que pueden indicar que el perro está pasando frío. Los temblores, la postura encogida, levantar las patas repetidamente o buscar refugio pueden ser indicativos de que necesita protegerse de las bajas temperaturas. En esos casos, lo recomendable es acortar el paseo y llevarlo a un lugar resguardado y cálido.

5. Utilizar la misma prenda independientemente del tiempo

No todas las condiciones meteorológicas requieren el mismo tipo de protección. El frío, la lluvia y el viento pueden hacer necesario utilizar prendas diferentes.

Cuando llueve, es preferible optar por un abrigo impermeable o un chubasquero. Si hace viento, conviene elegir un tejido cortavientos que se ajuste bien al cuerpo del animal.

También hay que prestar atención a los paseos con poca luz. En estas circunstancias, las prendas con elementos reflectantes pueden ayudar a mejorar la visibilidad del perro.

6. Mantener el abrigo en espacios con calefacción

Abrigar demasiado a un perro también puede tener consecuencias para su salud. Mantener una prenda térmica en interiores con calefacción o durante actividades físicas intensas puede provocar un exceso de calor.

"Abrigar más no significa proteger mejor", advierte Sánchez-Paniagua. La veterinaria señala que hay que retirar el abrigo cuando cambian las condiciones ambientales y prestar atención a síntomas como el jadeo excesivo, la inquietud o la búsqueda de superficies frías.

Si aparecen estas señales, hay que quitarle la prenda y permitir que el animal se refresque. Cuando el jadeo es intenso o persistente, o aparece acompañado de debilidad o descoordinación, es necesario solicitar atención veterinaria inmediata.

7. Volver a utilizar el abrigo cuando todavía está húmedo

Por último, otro error que se debe evitar es volver a ponerle al perro una prenda que todavía está mojada después de un paseo bajo la lluvia.

Al regresar a casa, es importante retirar el abrigo, extenderlo y dejar que se seque por completo antes de volver a utilizarlo. También hay que secar al animal, especialmente en el pecho, el abdomen y las patas, y revisar las zonas en las que la prenda ha estado en contacto con su piel.

La humedad prolongada y el roce pueden favorecer la aparición de irritaciones cutáneas. Por eso, antes de cada uso, conviene comprobar que el abrigo está seco y que sus cierres, costuras y elásticos continúan en buen estado.

También es recomendable revisar periódicamente la talla, especialmente en el caso de los cachorros o de aquellos perros que hayan experimentado cambios de peso.