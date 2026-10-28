La asistencia personal gana peso con la nueva Ley de Dependencia: podrá cubrir nuevos servicios

La asistencia personal se consolida como derecho subjetivo, se extiende a todas las edades y amplía su alcance a la totalidad de áreas del día a día

Tener reconocida la dependencia facilitará el acceso al grado de discapacidad con la nueva ley

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Es la prestación menos conocida del catálogo del sistema público de dependencia y también la menos utilizada. Apenas unos miles de beneficiarios en toda España reciben lo que la Ley 39/2006 denomina "asistencia personal", frente al millón y medio de personas que integran el sistema en su conjunto.

La razón está en la propia definición restrictiva que la ley original dio a la figura: limitada a los ámbitos de educación y trabajo, orientada casi por defecto a personas con discapacidad en edad laboral y prácticamente ausente del imaginario colectivo. La reforma de la Ley de Dependencia aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre de 2026 acaba con esa marginalidad.

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La asistencia personal se consolida como derecho subjetivo, se extiende a todas las edades y amplía su alcance a la práctica totalidad de las áreas de la vida cotidiana. El cambio abre a un colectivo pequeño pero exigente la posibilidad de contar por primera vez con apoyo profesional continuado en gestiones que hasta ahora quedaban fuera del sistema público.

Qué es la asistencia personal

La figura del asistente personal no equivale a la del cuidador ni al trabajador del Servicio de Ayuda a Domicilio. El asistente personal es un profesional que apoya a la persona con discapacidad para que pueda desarrollar su vida diaria con autonomía, tomando ella misma las decisiones sobre qué hacer, cuándo hacerlo y cómo. El asistente no decide por la persona a la que acompaña. Ejecuta las instrucciones que esta le da y le facilita físicamente aquello que la limitación funcional le impide realizar por sí misma. Empujar la silla de ruedas si la persona no puede propulsarla, teclear un correo electrónico que ella dicta, ayudarla a vestirse antes de salir a una cita, acompañarla al banco a firmar una operación…

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Este modelo procede del movimiento internacional de Vida Independiente, articulado desde los años setenta en Estados Unidos y consagrado en el artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su lógica es opuesta al modelo asistencialista tradicional, en el que la persona con discapacidad recibe cuidados pasivos y no dirige su propia vida. La asistencia personal es la herramienta operativa que hace posible ese giro.

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Los nuevos ámbitos que cubre

Hasta la reforma, la asistencia personal reconocida por la Ley 39/2006 se limitaba a los ámbitos de educación y trabajo. La ampliación es total. El nuevo marco incluye expresamente el ocio y el tiempo libre (acompañamiento a cines, teatros, conciertos, restaurantes, encuentros con amigos), la formación permanente (cursos universitarios, formación profesional para adultos, formación no reglada), la cultura (visitas a museos, exposiciones, actividades culturales), el deporte adaptado (piragüismo, natación, ciclismo, deportes en equipo), la participación social (asociaciones, voluntariado, actividades políticas), las gestiones cotidianas (banco, ayuntamiento, notaría, farmacia, compras) y el acompañamiento sanitario (consultas médicas, rehabilitación, análisis).

La ampliación cubre además cualquier edad, con lo que las personas mayores con dependencia moderada pueden solicitar asistencia personal para actividades específicas que quieran mantener: seguir yendo al club de mayores del barrio, asistir a la parroquia los domingos, mantener las salidas semanales con las amigas de siempre. La figura no compite con la ayuda a domicilio ni con la teleasistencia, sino que se combina con ellas cuando el Programa Individual de Atención (PIA) así lo prescribe.

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Doble modalidad de acceso

La reforma establece dos vías de acceso a la asistencia personal. La primera es el servicio directo, por el que la administración competente contrata al asistente y lo asigna al beneficiario. La segunda es la prestación económica vinculada al servicio. Así, el beneficiario recibe una cantidad mensual con la que contrata directamente al asistente personal que elija, siempre a través de un profesional cualificado. Esta segunda modalidad, próxima al modelo del "cheque servicio" utilizado en otros países europeos, otorga al beneficiario mayor autonomía en la elección del profesional que se convertirá en apoyo cotidiano. Muchas asociaciones del movimiento Vida Independiente han defendido durante años esta opción como la que mejor respeta la filosofía de fondo del modelo.