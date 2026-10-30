Carlos Plá Valencia, 30 OCT 2026 - 13:26h.

Los comerciantes están colocando este viernes paneles de madera y corcho tapando las lunas de los escaparates para evitar saqueos y destrozos en sus negocios

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Los comerciantes del centro de Valencia han comenzado este viernes a primera hora a blindar los escaparates de sus negocios ante el riesgo de disturbios convocados por redes sociales para este sábado por la organización Blocus Vlc.

Tras estos llamamientos a provocar disturbios en la ciudad se celebró este jueves una reunión en el Ayuntamiento de Valencia entre representantes de comerciantes, miembros de la Policía Nacional, la Policía Local, así como responsables de la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Subdelegación del Gobierno. Un encuentro en el que la Policía Local de Valencia planteó a los comerciantes la posibilidad de que cerraran sus negocios este sábado por la tarde.

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La respuesta, por el momento, ha sido colocar paneles de madera y corcho para proteger las lunas de los escaparates en tiendas de la calle Colón o Xàtiva ante la amenaza de saqueos y destrozos como los registrados en Barcelona y en Bilbao.

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El presidente de la Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), Rafael Torres, ha indicado que los comerciantes valencianos están "muy preocupados por los mensajes que circulan en redes de cara a este fin de semana".

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"Hablan de posibles ataques a establecimientos y altercados, y tememos que puedan repetirse situaciones como las que hemos visto en ciudades como Barcelona o Bilbao. Estamos tomando precauciones y siguiendo las recomendaciones de la Policía. Pedimos que se garantice la seguridad de comerciantes, trabajadores y clientes. La prioridad es proteger a las personas y evitar daños", ha asegurado

Mientras, este viernes en la Junta de Seguridad del Ayuntamiento está previsto que se establezca el dispositivo de seguridad para este sábado que tendrá como prioridad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tengan la capacidad de acordonar o cerrar calles rápidamente en caso de disturbios en la vía pública.

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Dos detenidos

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes en la localidad de Alfafar (Valencia) a un joven de 18 años, miembro de la red Blocus Vlc, por presuntamente "instigar a fabricar y arrojar cócteles molotov".

El arrestado participaba "activamente" en grupos de dos aplicaciones de mensajería instantánea creados por otro joven detenido el miércoles --un menor de 17 años-- por la Policía Nacional, en los que se animaba a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de València mañana, sábado, 31 de octubre, informa la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.