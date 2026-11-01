Ana Obregón ha recordado a su hijo en el Día de Todos los Santos a través de las redes sociales

Ana Obregón recuerda la "única vez" que no pudo cumplir una promesa que le hizo a su hijo Aless: "El dolor muerde mi alma"

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Ana Obregón ha querido recordar a su hijo Aless Lequio en el Día de Todos los Santos. "Anoche le pedí un abrazo rápido a mi hijo. Y él me preguntó: 'Mamá, ¿por qué tiene que ser rápido?'. Y yo le respondí: 'Porque estoy a punto de despertar amor de mi vida'. PDT: un abrazo con todo mi amor a todos los que seguimos viviendo con el dolor de la ausencia de nuestros seres queridos", ha dicho en sus redes sociales.

El pasado 18 de marzo, la artista celebró su 71 cumpleaños junto a Anita, la pequeña que le devolvió las ganas de vivir tras la muerte de su hijo. Ella confesó que, como cada mañana, el despertar vino con "el abrazo más bonito el día de mi cumple". Pero el recuerdo de su hijo sigue estando muy presente.

"Anita es clavada a su padre. Es un clon", señaló en una entrevista

Ana ha encontrado en la sonrisa de la pequeña una gran motivación para seguir su día a día. La menor ha sorprendido por su gran parecido con su padre, un detalle que la misma Ana Obregón ha recalcado en una entrevista con '¡Hola!'. Anita es clavada a su padre. Es un clon. Pienso que Dios ha querido que sea así", dijo. Su vitalidad se ha convertido en su manera de mantenerse en forma: "Mi deporte es mi niña, que no para, porque está todo el día andando, corriendo de aquí para allá".

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Con ella, ha tenido un auténtico renacer personal: "Volver a vivir, que se me había olvidado". Pero es consciente de que un día tendrá que abordar todo lo ocurrido con la pequeña: "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él". "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. He luchado a través del océano, con uñas y dientes, por tener un poquito de mi hijo, de Aless, aquí", añadió.

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Este domingo, con motivo del Día de Todos los Santos, Alessandro Lequio también ha querido rendir homenaje a su hijo Aless: "Una vez le pregunté qué había sido lo mejor de su vida y me respondió, con total seguridad, que sus cuatro años en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Hoy me quedo con ese recuerdo: el de su absoluta felicidad y el orgullo de haberlo visto brillar en su lugar favorito del mundo".