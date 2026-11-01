Candela Hornero Madrid, 01 NOV 2026 - 19:30h.

Tras retirarse en 2008, la exgimnasta olímpica ha encontrado una nueva misión en su lucha por los derechos de los deportista

Carolina Marín se retira del bádminton por su lesión de rodilla: "La salud y la calidad de vida futura prevalecen sobre la alta competición"

Compartir







Almudena Cid (Vitoria, 1980) es una de las grandes gimnastas españolas. A lo largo de sus 21 años de carrera deportiva, participó en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, siendo la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas.

El 23 de agosto de 2008, tras competir en los Juegos de Pekín, puso fin a su trayectoria profesional con su famoso beso al tapiz. Con su retirada sufrió "una gran crisis de identidad y un sentimiento de abandono y soledad", contó en una entrevista para '¡HOLA!' en 2025.

Sin embargo, la retirada no supuso el final de su vínculo con el deporte, sino el comienzo de una nueva etapa. Además de adentrarse en el mundo de la interpretación, Cid ha dedicado parte de su tiempo a formar a jóvenes gimnastas y a acercar su experiencia deportiva a los más pequeños a través de 'Olympia', una colección de cuentos que comenzó a publicar en 2014 y en la que aborda la superación y la importancia de perseguir los propios sueños. Además, en 2024 debutó como comentarista en los Juegos de París.

En el terreno personal, la exgimnasta mantiene desde 2022 una relación con Gerardo García Berodia, exfutbolista. Anteriormente estuvo casada durante más de una década con el presentador Christian Gálvez.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 24 años Julieta Gallego, joven promesa del atletismo español que viajaba en uno de los trenes accidentados de Urda

Pero, más allá de su trayectoria deportiva y de su vida personal, en los últimos años Almudena Cid ha encontrado una causa a la que dedicar buena parte de sus esfuerzos: visibilizar las dificultades a las que se enfrentan los deportistas cuando abandonan la competición de alto nivel. Una realidad que conoce de primera mano y sobre la que ha reflexionado recientemente durante su intervención en el II Congreso Nacional Red de Líderes, celebrado en Pamplona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Almudena Cid y la retirada deportiva

Dejar atrás una carrera deportiva de élite implica mucho más que dejar de competir. Después de años dedicados a entrenar, cumplir objetivos y organizar la vida en torno al deporte, la retirada puede abrir un periodo de incertidumbre en el que resulta complicado encontrar un nuevo rumbo. Por eso, Cid considera fundamental que los deportistas estén preparados para afrontar ese momento y que sus entrenadores también contribuyan a normalizarlo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Sacar a relucir que hay un final y un cierre de carrera" es, a su juicio, una forma de ayudar a los deportistas a afrontar esa transición. "Sí que ayuda a decir que hay una vida después y que cuando llegue ese vacío lo vas a sentir, pero vas a transitar ese túnel de otra manera", ha reflexionado.

En esa misma línea, Cid cuestiona la idea de que la retirada suponga el final de la vida profesional. "Como vivimos una especie de jubilación anticipada los deportistas, creemos que hay una especie de parada, y para nada. Yo creo que es una elongación, una prolongación", afirmó durante el encuentro celebrado en Pamplona.

También ha hablado en alguna ocasión de las secuelas físicas tras años de entrenamientos exigentes y de llevar el cuerpo al límite. En 2023, con 43 años, tuvo que someterse a una intervención para que le implantaran una prótesis en la cadera.

'Jubilación Justa': la iniciativa para reconocer los años de carrera deportiva

La experiencia de la retirada también ha llevado a Almudena Cid a implicarse en una reivindicación que afecta a numerosos deportistas: conseguir que los años dedicados a la competición puedan computar a efectos de jubilación.

Con ese objetivo, ha impulsado la iniciativa Jubilación Justa, desde la que trabaja para que se reconozcan los años de esfuerzo y dedicación que muchos deportistas acumularon antes de incorporarse al sistema general de la Seguridad Social. "Pretendemos que cuando lleguen tus 63 o 65 años el deportista pueda hacer uso de algunos de esos años para completar su vida laboral", señaló.

En su intervención en el congreso, Cid recordó que la muerte de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa y la de otros compañeros le hicieron reflexionar sobre las carencias que afrontan los deportistas cuando se retiran.

En qué punto se encuentra el proyecto 'Jubilación Justa'

Para avanzar en su reivindicación, la iniciativa ha establecido tres fases. La primera se dirige a los deportistas que tenían contratos vinculados a ligas profesionales, pero que no pudieron cotizar porque todavía no se les reconocía como profesionales. La segunda busca ampliar ese reconocimiento a los deportistas de alto nivel de generaciones anteriores, incluidos aquellos que desarrollaron su carrera desde 1980 y que no figuran en los registros oficiales publicados en el BOE a partir de 1996.

La tercera fase se centra en los deportistas que actualmente pueden darse de alta en la Seguridad Social como autónomos, pero que deben adelantar 4.000 euros a principios de año para hacerlo, una cantidad que posteriormente se les devuelve.

De las tres líneas de trabajo, Cid ha confirmado que la primera ya ha conseguido avanzar. En septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto destinado a reconocer, a efectos de la pensión de jubilación, determinados periodos de actividad de deportistas con contratos profesionales anteriores a su integración en el Régimen General de la Seguridad Social.

Cid continúa así vinculada al deporte desde una perspectiva diferente a la que marcó sus años sobre el tapiz. Tras convertirse en una figura histórica de la gimnasia rítmica española, su presente está ligado también a una reivindicación que va más allá de las medallas: conseguir que el esfuerzo de toda una carrera deportiva tenga reconocimiento cuando llega el momento de retirarse.