Iván Sevilla 08 NOV 2026 - 19:55h.

La modelo de 32 años ha publicado en sus redes sociales una fotografía donde da muestras de su embarazo

"No podría amarte más, mamá", ha respondido su marido Charlie Schein en un comentario dirigido a Rocío Crusset

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MadridRocío Crusset, hija de los periodistas Carlos Herrera y Mariló Montero, ha confesado este 8 de noviembre que está embarazada. Después de casarse con Charlie Schein, va a tener un hijo con él: "Bebé gringo en camino".

Eso mismo ha escrito en inglés la modelo al compartir una publicación en sus redes sociales con una fotografía en la que da visibles muestras del estado de gestación en el que se encuentra ya.

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Luciendo un vestido de color verde, encaja incluso con las tonalidades del paisaje que se ve al fondo detrás de ella, en la exclusiva villa mexicana de Careyes, donde ha ubicado exactamente la imagen compartida.

Tocándose la barriga, Rocío Crusset ha anunciado de esta manera la noticia de su embarazo. Será su primer hijo y lo tendrá con el estadounidense con quien contrajo matrimonio este verano en Nueva York.

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"No podría amarte más, mamá", ha respondido Schein

Precisamente el propio Charlie Schein le ha respondido al ponerle en un comentario estas románticas palabras: "No podría amarte más, mamá". La pareja no ha desvelado más detalles sobre el nacimiento del bebé.

Desde que Crusset ha difundido esta novedad en su vida, no ha cesado la lluvia de mensajes en los que otras personalidades y amistades le dan la "enhorabuena", como Violeta Mangriñan o Eva González.

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Este será el segundo nieto para Carlos Herrera y Mariló Montero, pues ya se estrenaron como abuelos con el niño que tuvo en marzo su hijo Alberto con Blanca Llandres.