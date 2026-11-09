Puri Ruiz 09 NOV 2026 - 08:00h.

El cómico, que conoció a su mujer cuando ambos trabajaban en Telecinco, mantiene su vida privada a buen recaudo, consciente de que él es el único de la familia que necesita exponerse públicamente

Flo aprovecha la actuación del mago Marcos para hacer una declaración de amor: "Tengo a mi media naranja"

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Florentino Fernández, más conocido como Flo, lleva a sus espaldas tres décadas como humorista. Saltó a la fama en Telecinco cuando, después haber trabajado como conductor de autobús y vigilante de seguridad, se animó a hacer un casting para ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, junto a Pepe Navarro, y lo seleccionaron para convertirse en un imprescindible del espacio nocturno. Aquellos primeros años en la televisión cambiaron su vida para siempre, y no solo en lo laboral. Gracias a su nueva profesión, conoció a su mujer y fue padre. Así es Juan, el hijo de Flo.

‘El informal’, el programa gracias al cual conoció a su mujer

Después de su paso por los ‘late shows’, su gran oportunidad le llegó con ‘El informal’, un magazine diario en tono de humor que presentaba con Javier Capitán y con colaboradores como Inma del Moral, Miki Nadal o Patricia Conde. Corría el año 1998, y en su rutina diaria en plató conoció a Lidia, una de las componentes del equipo de producción del programa. Se enamoraron y, aunque tardarían una década en casarse, antes tuvieron a su único hijo, Juan, nacido en 2004.

Tanto de Juan como de Lidia de Fernández, a la que sigue unido y de la que está muy enamorado, tal como podemos ver en sus redes sociales, se sabe más bien poco. Flo, consciente de que él es el único de su familia que tiene la obligación de exponerse ante las cámaras, ha mantenido al margen su vida personal. De hecho no se había podido ver a Juan hasta esta semana, ya que acompañó a su padre en los fogones de ‘Masterchef’. Ahí se pudo ver cómo el joven guarda un enorme parecido con su padre, incluida su estatura, aunque, al contrario que este, lleva el pelo cortado al cepillo y luce un pendiente dorado.

Juan viene mostrando desde pequeño su amor por la cocina, algo que comparte con su famoso progenitor. Cuando todavía era un adolescente, sorprendía a sus padres preparándose su propia cena: un plato de pasta con una salsa de tomate y verduras, que Florentino mostró orgulloso en sus redes sociales.

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Comparten sentido del humor

Pero sí sabemos lo que opina Juan de su padre. En una entrevista concedida a ‘El País’ en 2020, el humorista comentaba: “Mi hijo me ha dicho que no sabe cómo soy cómico con lo serio que soy”. Pero al parecer, padre e hijo también tienen en común ese sentido del humor que ha hecho famoso al primero. Cuando el peque solo tenía 9 años, Fernández decía de él: “Es un payasete como yo. Me gusta porque hay una parte en la vida que hay que tomársela un poco a risa”. También contaba que, en su infancia, los dos jugaban juntos a videojuegos y que se le daba mejor aprender canciones “que las cuentas del colegio”.

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Han pasado los años y la relación entre Flo y Juan, tal como se ha podido comprobar recientemente, goza de muy buena salud. De hecho, cuando el joven se animó a cocinar con él, el cómico quiso agradecerle en público su colaboración: “Le doy las gracias a mi hijo Juan porque siempre que estoy con él estoy muy feliz”.