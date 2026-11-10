Puri Ruiz 10 NOV 2026 - 07:15h.

El humorista y actor tiene unas raíces profundamente vinculadas a este pequeño pueblo que, tal y como ha reconocido en una reciente entrevista, ha estimulado su creatividad

Julián López y su desconocida pareja Almudena Bonilla, diseñadora de camisas vintage

Compartir







Lo conocimos formando parte del equipo ‘chanante’ junto a Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, y poco a poco ha ido dejando atrás su faceta puramente humorística para deslizarse hacia la interpretación. Lo hemos visto protagonizar desde comedias como ‘Ocho apellidos marroquíes’, junto a Michelle Jenner, hasta dramas como ‘Los destellos’. Incluso se atreve con el teatro con ’53 domingos’, la obra de teatro escrita por Cesc Gay en la que trabaja codo con codo con Candela Serrat. Julián López se va consolidando como uno de los rostros más destacados del panorama audiovisual español, pero antes de la fama hubo un niño y después un adolescente que se formó y creció lejos de los flashes, con unas raíces que se hunden en un pequeño pueblo de La Mancha. Así son los orígenes de Julián López.

El Provencio, su pueblo y su manera de mirar el mundo

Al sur de Cuenca, casi en la frontera con Albacete, se encuentra El Provencio, el municipio que vio crecer a Julián. Tiene poco más de 2.300 habitantes censados, pero eso no impide que guarde en sus calles auténticos tesoros. “El Provencio forma parte de mi manera de mirar el mundo”, comentaba recientemente en una entrevista concedida a ‘La Tribuna de Cuenca’. López reconoce que procura ir siempre que puede; al menos, una vez al mes. Y es que en ese municipio continúa viviendo gran parte de su familia. El Provencio, a su vez, le ha devuelto ese cariño poniendo su nombre al centro polivalente del municipio.

Reconoce que criarse en un pueblo pequeño como el suyo, “donde no hay demasiadas cosas que hacer”, dispara la imaginación. “Salías a la calle y convertías cualquier momento en aventura”. Julián dice que de esa infancia en un lugar en el que todo el mundo se conoce y todos interactúan con todos (“convives con personas de distintas edades y realidades”) te ayuda a entender mejor el mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su infancia la vivió con alegría, con la fortuna de haber sido criado por unos padres amorosos y acompañado por sus tres hermanas, y asegura que presume mucho de su familia. También de aquellos años de niño guarda momentos como cuando su padre le compró la equipación del Athletic de Bilbao, equipo del que es hincha, como lo fue su progenitor. “Heredar el ramalazo de hincha por vía familiar, transmitido entre generaciones, es algo precioso”. Su padre, que fue auxiliar administrativo, ya falleció, algo que para el propio actor supuso, tal como ha comentado en alguna entrevista, un trago muy duro y difícil de superar. “Es un dolor como no había experimentado en mi vida”, confesó a ‘Vanity Fair’.

Su novia, Almudena Bonilla, también es de El Provencio. Aunque su duradera relación ha quedado siempre fuera de los focos, sabemos que es estilista, que diseña camisas de estilo vintage y que en ocasiones ha vestido a gente del cine. Las pocas veces se han dejado ver juntos, sobre todo en redes sociales, suelen andar por los barrios de moda de Madrid, acompañados por sus amigos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una adolescencia marcada por el 'bullying' y su amor por la música

Julián siempre ha tenido una vena creativa que ha manifestado de distintas maneras. Además de su talento innato para el humor, que lo ha acompañado siempre, estudió música en el conservatorio. Eligió la trompa: “Sé que es un instrumento en el que nadie repara”, decía, y reconocía que cuando veía un concierto siempre se fijaba en la trompa porque tenía “una forma muy bonita que me apetecía abrazar”. Terminó conquistándolo, explicaba, cuando descubrió cómo sonaba. Llegó a formar un quinteto de instrumentos de metal, el quinteto ManchaBrass, y su pasión por la música quedó plasmada en su, hasta hoy, única novela: ‘Planetario’.

Esa forma imaginativa y artística de ver el mundo lo convirtió, en su adolescencia, en una víctima de ‘bullying’. “Había chicos que recurrían a la violencia: empujones, burlas… Jamás lo comprendí y sigo sin comprenderlo”, explicaba en ‘Lecturas’. Con todo, siguió siendo fiel a su manera de ser, la misma que hoy lo ha aupado al éxito.