Celia Molina 10 NOV 2026 - 16:35h.

La presentadora ha dado una entrevista en el podcast ADN, donde ha hablado con Pedro Ruiz sobre el amor y las relaciones sexuales

Antes de presentar 'La mejor generación', fue reportera: así fue el debut de Lara Álvarez en Mediaset

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La presentadora de televisión Lara Álvarez, que no suele hablar en profundidad de su vida privada, le ha dado una extensa entrevista al comunicador Pedro Ruiz en su podcast, ADN. A sus 40 años, Lara ha repetido en muchas ocasiones que vive "rodeada de amor", si bien no de amor romántico, pues, actualmente, no tiene pareja conocida, sí del cariño de sus padres, de su hermano y de sus perros, a los que adora.

"Tengo en casa amor puro entre dos seres que nos sostienen, nos respaldan y nos quieren libres", ha dicho en su conversación con el periodista, hablando una vez más de la idílica relación de pareja que mantienen sus padres y que, para ella, es toda una referencia.

Por algún motivo, la vida sentimental de Lara se ha convertido en objetivo de debate, como si el hecho de ser una mujer soltera necesitara una explicación. Lo mismo en todo lo concerniente a no ser madre o a no haber formado una familia. Pero ella, después de haber hecho un importante trabajo introspectivo, ha dejado claro que se siente muy bien en su soledad, aunque eso no encaje con las expectativas sociales de los demás:

"No tengo por qué encajar en una relación si no es plena"

"No encajo en las expectativas ajenas. Parece que tengo que seguir un encorsetamiento social y yo soy feliz en esa solitud- como soledad elegida-, me siento muy bien sola. No tengo por qué encajar en relaciones donde no siento plenitud y donde no comparto el mismo viaje o donde, simplemente, no merece la pena. De hecho, cuando más sola me he sentido ha sido rodeada de gente", ha dicho la presentadora.

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"Para tener sexo, a mí se me conquista por la cabeza"

Álvarez ha reconocido que, en el pasado, la crítica social o las opiniones de los demás llegaron a "afectarle mucho" y a "moverle el piso", pero que, a día de hoy, desde un ejercicio de calma, se lo toma todo de otra manera: "Además del derecho que tiene todo el mundo a opinar, yo también tengo derecho a decir que yo no te he preguntado tu opinión, pero gracias. Se ha normalizado muchísimo el derecho de opinión, pero si la opinión no ha sido reclamada, también se puede contestar que no interesa", ha añadido.

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En cuanto a la mayor 'red flag' que puede encontrar en un hombre en una primera cita sería "alguien a quien no le gusten los perros" o que haga un comentario contra ellos y también que practique demasiado el "yoísmo".

Sobre el sexo, Lara ha llegado a la conclusión de que es un elevadísimo "intercambio de energías" y que, por tanto, "se piensa mucho" con quien practicarlo: "Que la gente disfrute sexualmente lo que crea oportuno pero yo le he cogido mucho respeto. Si tu casa es un templo, imagínate el cuerpo. Para mí es sagrado. Necesito compartir valores para pasar un buen ratito por la noche. Primero, que para tener sexo, a mí se me conquista por la cabeza. Cada vez necesito más admirar a la otra persona. Y, aunque he tenido una vida sexual muy sana, no sé si será por la edad pero, ahora mismo, no es una prioridad en mi vida", ha concluido.