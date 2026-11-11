Manuel Pimentel 11 NOV 2026 - 12:50h.

Los quince años de esfuerzo y trabajo de esta pareja de Vícar han quedado reducidos a cenizas en cuestión de unos minutos tras explotar y arder su conocida churrería de barrio

Abren una campaña y piden ayuda para recaudar fondos y empezar de nuevo: necesitan casi 10.000 euros

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AlmeríaEra el inicio de un martes cualquiera para Inma y José, la pareja que regenta una conocida churrería del barrio de la Gongosa, en Vícar, Almería. Como cada mañana, se disponían a abrir el establecimiento para atender a los clientes que habitualmente disfrutan de sus desayunos en el local, vecinos de la zona que cada día acostumbran a comenzar la jornada con un café con churros.

Pero la mañana de este 10 de noviembre ocurrió algo que hizo saltar por los aires la rutina familiar: una tremenda explosión y un posterior incendio arrasaron con el establecimiento, destruyéndolo por completo. Quince años de trabajo de Inma y José, que en apenas unos minutos han sido reducidos a cenizas.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana del martes cuando se había declarado un incendio en el local de la Churrería Sol y Luna, situado en la calle Ópalo. Del interior del local salían intensan columnas de humo negro, que eran visibles desde distintos puntos del municipio. Hasta el lugar se desplazaron los efectivos del Consorcio de Bomberos del Poniente, Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario del 061, y finalmente las llamdas pudieron ser sofocadas.

Un silbido anunciaba el presagio

Afortunadamente, no se han registrado heridos en el incidente. El medio de comunicación 'El Diario de Almería' ha podido hablar con Inma, que según cuenta, iba de camino hacia su negocio cuando le llamaron para avisarla de que su churrería había sido destruída por una explosión.

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Cuando llegó, los bomberos y los servicios de emergencia ya estaban trabajando allí. Su marido que había ido más temprano, estaba allí cuando explotó el establecimiento y salió corriendo. La rápida reacción de su marido pudo evitar males mayores.

Lo primero que hizo fue evacuar rápidamente a los clientes del lugar, que por suerte a esa hora no eran muchos. Él también se puso a salvo, mientras las llamas avanzaban sin control hasta la llegada de los Bomberos del Poniente almeriense.

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Todo habia comenzado con un extraño silbido que José escuchó cuando estaba montando la terraza y le puso en alerta. Le preguntó a un vecino si se trataba de alguna alarma pero de repente, se escuchó la estallido: "Madre mía, ya ha explotado algo", exclamó.

Todavía no saben qué es lo que ha provocado el desastre. Piensan en las bombonas de butano, o en el motor del congelador, pero lo cierto es que nisiquiera la policía tiene una hipótesis de lo ocurrido. Lo único que sí tienen claro es que se han quedado sin nada: "No hemos podido salvar nada, se ha quedado todo negro", lamenta Inma.

Recaudación de fondos

Los vecinos de Vícar y amigos de Inma y José no salen de su asombro con lo ocurrido y se han volcado con ellos para ayudarles a remontar de nuevo su negocio. En las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo y cariño hacia ellos: "Mucho ánimo y fuerza y a seguir adelante".

Además, se ha abierto una campaña para recaudar fondos pidiendo colaboración y donativos para ayudar a una familia que se ha quedado sin su churrería. "Ayuda a remontar nuestro negocio, significaría mucho para mí si pudieras compartirla o donar", reza la campaña. Necesitan 9.970 euros.

Por su parte, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha querido mostrar su apoyo y solidaridad a los propietarios de la churrería y a los vecinos de la localidad. "Detrás de este negocio hay una familia trabajadora que necesita sentir que no está sola", han señalado desde el Ayuntamiento.

Por el momento, no se han evaluado la magnitud de los daños ocasionados en el establecimiento ni el origen de la explosión y posterior incendio que ha calcinado el sustento de esta trabajadora pareja.