El líder de Vox ha cancelado la entrevista con Jordi Wild y también suspende todas las que no se vayan a emitir de forma íntegra

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El líder de Vox ha cancelado la entrevista con Jordi Wild y también suspende todas las que no se vayan a emitir de forma íntegra. Así, Santiago Abascal ha decidido aceptar exclusivamente a partir de ahora entrevistas que permitan la disponibilidad y usar sus respuestas al partido, que ha decidido suspender todas las grabaciones previstas en las que "no se asegure el derecho y autonomía plena" de la formación.

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La decisión la ha anunciado Vox en un comunicado, en el que explica que ha llegado a esta decisión después de que RTVE y la productora El Terrat se hayan negado a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista del lunes a Abascal en el programa 'La Revuelta',

Acusan a RTVE de incumplir "lo acordado de buena fe"

Vox entiende que el ente público y la productora han incumplido "lo acordado de buena fe" y, por eso, este "atropello" les ha llevado a suspender la entrevista en 'The Wild Project' cuya grabación estaba prevista para este miércoles, 11 de noviembre. La formación asegura que la cancelación no supone, "en modo alguno, atribución a Jordi Wild de incumplimiento ninguno, sino solo la urgencia de proteger la reputación de Vox y sus candidatos en período electoral".

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Los de Santiago Abascal están molestos por la edición de la entrevista, que prescindió de 40 minutos en los que se excluyeron "mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía", entre otros asuntos, según denuncia Vox. El partido asegura que acordó "de buena fe" con la productora El Terrat y TVE la entrega de la entrevista completa o su publicación íntegra.

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"Incumpliendo también lo acordado, el recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador", ha explicado la formación. "El resultado es que el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público", agrega Vox, que exige la entrega del bruto y su publicación de forma "inmediata". "Mientras ese material siga en sus manos, Vox queda expuesto a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado", alerta.

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Además, Vox afirma que 'La Revuelta' incumplió "su compromiso de no cambiar la naturaleza y formato habitual del programa", lo que les obliga a "adoptar medidas para que no se repita" lo que consideran un "perjuicio" y un "atropello". Así las cosas, han anunciado en un comunicado que Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control "en exclusiva" de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar en contenido total o parcialmente sin que el partido "tenga al menos el mismo y recíproco derecho, respecto de la imagen y el contenido".

Jordi Wild, el primer afectado por la decisión de Vox

El primer contenido afectado será la entrevista que Abascal iba a conceder al creador del contenido Jordi Wild y que iba a grabarse este miércoles.

Vox ha decidido suspenderla, pero ha aclarado que no atribuye al creador del contenido "incumplimiento" alguno, "sino solo la urgencia de proteger la reputación de Vox y sus candidatos en período electoral.