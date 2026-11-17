Candela Hornero Madrid, 17 NOV 2026 - 16:56h.

El cantante ha compartido un emotivo vídeo acompañado de unas palabras en las que recuerda los momentos vividos

David Bisbal relata los últimos días de su padre y cómo fue lidiar con el Alzheimer: "Ya no podía darle abrazos a mi madre delante de él"

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El cantante David Bisbal ha comunicado a través de sus red social Instagram el fallecimiento de su perra Nala, un chow chow de color negro, a sus 14 años.

Lo ha hecho con un vídeo en el que ha recopilado algunos de los momentos que su mujer Rosanna Zanetti, sus hijos Matteo, Ella y Bianca, y él han vivido junto a su mascota.

Además, le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida y ha recordado lo importante que era para sus vidas. "Nos ha regalado algunos de los momentos más felices de una vida tranquila, de esos que se viven en casa, rodeado de las personas que más quieres", ha escrito el artista.

Nala llegó a la familia cuando todavía era una cachorra y, desde entonces, ha sido testigo del crecimiento de sus hijos. "Los ha visto jugar, correr, abrazarla… Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas", recuerda Bisbal, que también ha querido detenerse en los pequeños detalles que ahora echará de menos.

"Me sé de memoria su tacto. Podría cerrar los ojos y reconocerla con solo acariciarla, darle un beso en el hocico, sentir su pelo, sus patas, sus abrazos… Recuerdo perfectamente lo buena y cariñosa que era", ha expresado con nostalgia.

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'Mi princesa', la canción elegida para despedir a Nala

El vídeo que ha compartido el artista está acompañado por la canción 'Mi princesa', un tema al que ahora ha querido dar un significado especial. "Hoy quiero dedicarle esta canción, que canté hace tan solo unos días en Puerto Rico. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre", ha confesado.

El cantante también ha reconocido que la ausencia de Nala dejará un gran vacío en su hogar. "Porque hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra", ha reflexionado.

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Bisbal ha concluido su despedida agradeciéndole todos los años de compañía y cariño que les ha regalado: "Gracias, Nala, por hacernos tan felices, por tanto cariño y por todos esos recuerdos que nos acompañarán siempre. Te vamos a echar muchísimo de menos".

Nala, era la perrita más mayor de la casa. Tras ella, completaban su 'familia perruna' Nena, una Pomerania, y dos de sus cachorros (de los 3 que tuvo en 2018). A todas ellas es habitual verlas en fotos de redes sociales paseando por el campo.