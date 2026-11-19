Celia Molina 19 NOV 2026 - 12:15h.

El Presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un bono joven de deporte con una camiseta de baloncesto del Club Estudiantes

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado hoy el voto en las elecciones del próximo 29 de noviembre con el anuncio de un bono joven de deporte de 200 euros al año. Así lo ha anunciado en un video colgado en su cuenta de la red X, en el que aparece ataviado con una camiseta del equipo del Estudiantes, al que perteneció en su juventud, con el número 14.

Para quien no lo sepa, Pedro jugó en las categorías inferiores del Club Estudiantes de baloncesto durante su infancia, adolescencia y juventud, como parte de su formación en el instituto Ramiro de Maeztu. Dejó la práctica competitiva cerca de los 21 años para centrarse en sus estudios universitarios de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid.

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El pasado de Pedro como jugador de baloncesto

Aunque ya no juegue de manera oficial, el baloncesto sigue formando parte de su vida y de sus campañas electorales. En más de una ocasión (como en la campaña del 2015) , ha posado con la camiseta del equipo en el que jugó y del que tan buenos recuerdos tiene. Hoy, su vestimenta ha vuelto a ser un guiño a ese pasado deportivo del que nunca se ha desprendido del todo.

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"Como jugador, era un modelo a seguir"

El que fue su entrenador durante aquella etapa siempre le definió como un jugador de equipo, esforzado y siempre entrenaba al máximo siempre. Era muy callado, pero muy trabajador. Pero no era un líder en el sentido de que todo girase en torno a él. Tampoco eran edades para ello. Era un hombre muy responsable con los horarios y con la obligación. Era un modelo a seguir", dijo Quirós en una entrevista con AS.

Hay que recordar también que, en 2023, el Presidente del Gobierno protagonizó una campaña en la que jugó al baloncesto en sillas de ruedas. Todos los jugadores lucían el número 49 en su dorsal, en referencia al artículo de la Constitución que se reformaría para incluir la expresión 'personas con discapacidad' en sustitución del término 'disminuido'.

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Con un balón de baloncesto en la mano, Sánchez ha anunciado el nuevo bono deportivo, similar al bono cultural destinado a los jóvenes: "Si tienes entre 18 y 25 años tengo una propuesta para ti, el bono joven de deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", ha dicho el candidato socialista a la presidencia del Gobierno en el vídeo. "Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, todo el mundo votando", ha concluido.

En el texto del apunte de su cuenta en la red X, Pedro Sánchez afirma que se está "marcando un triple con su programa electoral". Este último no incluía esta medida de manera específica y solo decía genéricamente que se reforzaría el bono cultural, según recuerda Europa Press.