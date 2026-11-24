Romy Reiner, hija de Rob Reiner, ha vendido su casa por más de nueve millones de euros

Las autoridades de Los Ángeles descartan la pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres

Compartir







Los ÁngelesEl 14 de diciembre se cumple un año desde que el actor, director y productor de cine Rob Reiner y su mujer, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fuesen asesinados en su vivienda. Desde entonces, la vida de los hijos del matrimonio ha sufrido un completo giro de 180 grados.

Con Nick Reiner, hijo del matrimonio y principal acusado de la muerte violenta del matrimonio, en prisión, el juez continúa investigando este asesinato. Mientras, la familia intenta recomponerse y los hijos de Rob Reiner reconstruyen su vida.

PUEDE INTERESARTE Nick Reiner, acusado por un gran jurado del asesinato de sus padres

La venta de la mansión

Ejemplo de ello ha sido Romy Reiner. A sus 28 años, la hija del cineasta y de la fotógrafa asesinados ha decidido dar un importante paso en su proceso de recuperación tras el asesinato de sus padres. Según han informado medios de comunicación estadounidenses, la joven ha vendido su vivienda en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, por 10,3 millones de dólares (unos 9,4 millones de euros).

Al parecer, la operación se cerró el pasado 17 de febrero de 2026, poco más de dos meses después del asesinato de sus padres. Según han publicado medios estadounidenses como 'People' y 'Page Six', la venta se realizó de manera privada y sin anunciar la propiedad en el mercado inmobiliario. La operación se gestionó a través de un fideicomiso relacionado con el patrimonio familiar de los Reiner.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, entre los escasos detalles de la compra-venta se ha podido conocer que el comprador fue un médico de Beverly Hills que adquirió la vivienda mediante una sociedad limitada.

Desde el asesinato de sus padres y la detención de Nick Reiner, el resto de los hermanos Reiner ha mantenido un perfil muy discreto y ha evitado las apariciones públicas. Por eso, ha decidido vender su casa que estaba situada justo enfrente de la mansión de sus padres y donde sus progenitores fueron asesinados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según informan los medios estadounidenses, Romy Reiner ha contado con el apoyo de su hermano Jake, de 35 años, y del entorno más cercano de la familia, entre ellas la actriz Jamie Lee Curtis, amiga de sus padres desde hace décadas.

El asesinato del matrimonio Reiner

La tragedia que cambió la vida de los hermanos ocurrió el domingo 14 de diciembre de 2025. Aquel día, preocupada porque sus padres no habían acudido a una cita prevista, Romy cruzó desde su casa hasta la residencia familiar para comprobar que todo estuviera bien. Al entrar, encontró los cuerpos sin vida de ambos, que habían sido asesinados con arma blanca.

Horas después, la investigación señaló como presunto responsable a Nick Reiner, hermano menor de Romy, de 28 años. Según las informaciones policiales, el joven se alojaba en la casa de invitados de la propiedad familiar y habría mantenido una fuerte discusión con su padre durante una fiesta celebrada la noche anterior.

El dolor de los hermanos Reiner tras el asesinato de sus padres

En abril, el hermano mayor, Jake Reiner, escribió un ensayo personal en el que detalló cómo se enteró de la muerte de sus padres, describiendo lo dolorosa que ha sido la pérdida para él y su hermana Romy.

El acusado había hablado en el pasado públicamente sobre su lucha durante años contra la adicción a sustancias. También se le diagnosticó esquizofrenia hace varios años, mientras que algunos medios informaron de que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave en el momento del asesinato, por lo que se espera que esta condición tenga un peso relevante en el caso.

La fecha en la que se conocerá la acusación contra Nick Reiner

Precisamente, la noticia de la venta de la mansión se conoce tan solo unas semanas después de que se hiciese pública la decisión del juez en la que se aplazaba hasta 2027 la decisión sobre divulgar la acusación contra Nick Reiner, hijo del matrimonio.

El juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Sam Ohta, quien previamente había ordenado mantener las transcripciones bajo reserva de manera provisional, aplazaba su decisión sobre la solicitud de la defensa y fijaba una nueva fecha para el 13 enero de 2027, cuando determinará si los documentos pueden hacerse públicos.

Reiner y sus hermanos han luchado para mantener las transcripciones bajo secreto, argumentando que su divulgación al público causaría un trauma adicional tanto a la familia y socavaría su derecho a un juicio justo. Además y como comunicaban diversos medios de comunicación, los hermanos se han opuesto a que se mantenga el secreto sobre dichos documentos.

Reiner, de 33 años, está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en su casa de Brentwood el 14 de diciembre de 2025. Se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, que incluyen una alegación de asesinato por acecho (o "emboscada") y el uso de un arma mortal.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que su oficina no solicitará la pena de muerte contra Reiner, que permanece detenido sin derecho a fianza desde diciembre.

De acuerdo con 'ABC', Hochman aseguró que los hermanos del acusado, Jake y Romy Reiner, expresaron su "fuerte deseo" de que estas permanezcan selladas, por "el trauma y daño adicionales" que podría causarles su divulgación pública.