Celia Molina 26 NOV 2026 - 12:14h.

En el estreno del musical 'El Zorro', David Bustamante le ha dedicado unas bonitas palabras a su pareja, la bailarina Yana Olina

La aplaudida petición de David Bustamante sobre su hija Daniella: "Que la dejen vivir y equivocarse porque es una niña"

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Tras debutar como actor en el musical de 'Ghost', David Bustamante ha disfrutado del estreno de su nuevo proyecto, 'El Zorro'. Para el cantante, meterse en la piel del personaje literario de Diego de la Vega ha sido uno de los mayores retos de su carrera y, tal y como confesó ante los micrófonos de Europa Press, está muy emocionado por la respuesta del público:

"Estoy muy contento y tanto yo como todos mis compañeros llevamos muchos meses trabajando para que esto sea posible. Tengo muchas ganas de que lo vea la gente, de agradecerles. La respuesta masiva que ha habido está siendo algo histórico, espectacular. Se está llenando absolutamente todos los días del teatro con semanas, incluso meses de antelación", ha comentado.

"Es la mejor compañera posible"

Bustamante fue al estreno acompañado de su pareja, la bailarina Yana Olina, a la que conoció en un programa de televisión. Tras el divorcio del artista y Paula Echevarría, su relación se consolidó hasta el punto de estar cerca de su décimo aniversario. En la alfombra roja del musical, también tuvo unas bonitas palabras para ella:

"Estamos 24/7 juntos, siempre estamos juntos desde hace casi 10 años. Es la mejor compañera posible y me ayuda absolutamente en todo, con las maneras, con las poses... Es la mejor profe y la mejor bailarina. Sin ella no sería capaz ni de hacer esto ni de hacer nada", dijo Bustamante, sobre su relación.

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Su nostálgico abrazo con David Bisbal

Hace unos días, el cantante compartía en redes una imagen abrazado a David Bisbal de lo más sonriente, desatando la locura entre sus fans, cuando acaban de cumplirse 25 años de 'Operación Triunfo'. Como reconoció, "lo hablábamos y nos parece gracioso que se dé tantísimas vueltas". "Somos muy amigos, vivimos cosas increíbles, no nos vemos o no subimos cuando nos vemos tanto como quisiéramos porque cada uno está por un lado, y es alguien a quien admiro, a quien quiero con locura, y se nos ocurrió subir la foto porque hacía tiempo que no nos veíamos", comentó David.

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"Acababa de llegar de México además y estaba grabando un spot muy cerca de su casa y se lo dije, y enseguida vino a verme y ya está, es mi hermano" ha desvelado. "Se agradece que a la gente nostálgica le haya hecho tanta emoción. Y nos tendremos que ver muchas veces, claro que sí, nos queremos y ya le he invitado para que venga a vernos al Zorro", concluyó.

Lo que Bustamante descarta, por el momento, es dar el salto al cine, por mucho que él se "apunte a un bombardeo". "De momento tengo muchos meses aquí en el Teatro de La Latina, que me vean y que luego opine la gente. Y depende de lo que digan, pues a lo mejor me animo. Ya he hecho algún cameo, alguna cosa, pero yo quiero seguir con lo que sé hacer, con mis canciones, con mis conciertos, haciendo tele, que me gusta y me divierte. Y el teatro es algo importante, fundamental, que me emociona, que me hace sentirme realizado y que me hace ponerme a prueba y que hace que mi vida siga siendo una maravillosa aventura", sentenció.