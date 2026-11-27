Manuel Pimentel 27 NOV 2026 - 17:03h.

La estación abre este sábado 28 de noviembre con el telecabina Al-Andalus en marcha y actividades de trineo y toboganes en Pradollano y Borreguiles

La apertura de la zona de iniciación de Borreguiles dependerá de cuánta nieve puedan producir los cañones en las próximas horas, con un fin de semana sin nevadas en la previsión de AEMET

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GranadaA poco menos de un mes para el invierno, comienzan las buenas noticias para los amantes del esquí y la nieve en Granada. La estación de Sierra Nevada inaugura oficialmente este sábado 28 de noviembre la temporada invernal 2026/2027,donde se ultiman los preparativos para empezar a recibir con ganas a los primeros visitantes.

De momento, la temporada comienza con la apertura turística de la estación, con actividades en nieve para no esquiadores del área del Mirlo Blanco de Pradollano, tanto los toboganes de nieve como el trineo Mirlo, y una zona recreativa en Borreguiles, a 2.700 metros de altitud, con toboganes de nieve. Mientras, las máquinas de nieve artificial ya están trabajando a pleno rendimiento en Borreguiles para la inminente preparación de superficie esquiable.

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La estación pondrá en marcha ya el telecabina Al-Andalus así como una alfombra mecánica en Borreguiles vinculada a las actividades de trineo y roscos neumáticos. Asimismo, en la zona de Borreguiles se abrirán dos puntos de restauración: Central Grill, dentro del edificio Borreguiles y Central Bar, en el exterior de ese mismo edificio, según ha informado Cetursa.

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El centro de atención al usuario, la agencia de viajes y la tienda de la estación superior del telecabina Al-Andalus estarán también operativos a partir de este sábado 27 y los alquileres de Pradollano y Borreguiles abrirán, también, para la contratación de taquillas guarda esquis de temporada.

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Eso sí, de momento habrá que esperar para deslizarse por las pistas. Según la previsión de apertura de la estación, la eventual apertura al esquí del área de iniciación de Borreguiles y posteriormente del entorno esquiable del telesilla Emile Allais queda sujeta a la evolución de la producción de nueve durante las horas previas a la inauguración de esta temporada.

Sin previsión de nieve

En cuanto a la previsión meteorológica en Granada para este fin de semana, el sábado 28 de noviembre la capital amanecerá con una mínima de 0 grados y el termómetro llegará a los 18ºC durante el día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé nubes altas y ninguna lluvia. En Sierra Nevada tampoco se esperan precipitaciones. El viento será flojo y habrá heladas débiles en las cumbres. En Pradollano se esperan entre 5 y 8 grados, y en Borreguiles, entre 4 y 6 grados.

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Ya el domingo 29, día de las Elecciones Generales, la jornada empezará con menos frío en Granada capital. La mínima subirá a 5 grados y la máxima se quedará en 17ºC, con nubes altas y sin lluvia. En Sierra Nevada seguirán los cielos poco nubosos y el viento flojo. Las máximas bajarán ligeramente y se mantendrán las heladas débiles en las zonas más altas, sin previsión de lluvia ni nieve, por lo que los amantes de la nieve todavía tendrán que esperar.