Alejandra Rubio no le teme a nada. Así lo ha confesado más de una vez cuando Emma García le ha llegado a preguntar si le daba miedo hablar sobre según qué cosas (cosa que ella siempre ha respondido que no). Desde que naciera televisamente, la hija de Terelu Campos nos ha dado grandes momentos, pero lo cierto es que lo que más valoran los espectadores (y sus seguidores) es la sinceridad con la que se pronuncia sobre temas complejos y delicados.

Alejandra Rubio nunca se ha fiado de Kiko Hernández

Serio asunto el de Gustavo, las filtraciones y las acusaciones de Kiko Hernández, que decidió destapar al chófer de María Teresa Campos en un 'polideluxe'. Todos esperaban la reacción de Alejandra en 'Fiesta' y, ante la sorpresa de la presentadora, decidió señalar directamente a Kiko: "Sabía que esto iba a pasar, aquí el único traidor es él", dijo, dando a entender que nunca se ha fiado del colaborador de 'Sálvame'. Ella se mantiene firme en defender a su entorno (eso sí, asegura haber tenido una conversación con él a raíz de todo lo que se ha descubierto).

No es la primera vez que Alejandra se muestra así de firme contra Kiko Hernández. En numerosas ocasiones, la nieta de María Teresa ha opinado no muy bien sobre Kiko, q pesar de que este fuese amigo de su tía, Carmen Borrego y fuera a casa de su abuela a comer junto a Belén Rodríguez. Cosa que no vio con buenos ojos. No entendía qué hacía en la casa de la Campos una persona que ha criticado tan duramente a Terelu y a Carmen: "Siento que han utilizado a mi abuela", dijo, tajante.

La advertencia de Alejandra Rubio a su madre sobre Kiko Hernández

Y es que esto es lo que más ha molestado a Alejandra, el hecho de que Kiko haya sido tan curo con las Campos y luego, por un lado, que su tía le perdone "y tan amigos" y, por otro lado, que se presente en casa de su abuela como si nada. Por eso, no es de extrañar, que Alejandra tuviera las cosas tan claras cuando le dijo a su madre, en plena entrevista del 'Deluxe', que no debía fiarse de Kiko porque no era su amigo ("No te quiere, me duele que le llames amigo", fueron sus palabras), algo que fue muy aplaudido por la audiencia.

En esa misma entrevista Alejandra dejó claro lo que pensaba de Kiko, opinando que si Kiko quería a su madre, "la quiere fatal" y considerando que no le parecía bien "que una persona que tira por tierra a mi madre, a mi tía y a mi, se vaya a comer con mi abuela. No me parece lógico". Tiene claro que no le quiere a su lado, que no le aporta nada como personas y, aunque no entiende que tenga relación con su madre y con su tía, lo respeta. Queda claro que la cosa, entre ellos, viene de lejos.

Los meses más complicados entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego

Alejandra Rubio no puede mentir porque "se le nota en la cara", ha llegado a decir en más de una ocasión Emma García. Por eso, la presentadora fue de las primeras en advertir que, entre tía y sobrina ocurría algo grave. No se trataba de un pequeño rifirrafe entre ambas, que algún que otro zasca, sino que la cosa era más complejo de lo que parecía. A pesar de que Carmen Borrego se desvivía por aclarar que no pasaba nada entre ellas, Alejandra terminó sincerándose y revelar que su relación no era tan buena como hacía años.

Esto supuso meses de enfrentamiento entre ellas, donde Terelu se quiso mantener en un segundo (y silencioso) plano. Fue aquí cuando Alejandra empezó a dar sus primeros coletazos de sinceridad, haciendo honor a una fama que ahora le persigue. Afortunadamente (aunque varios después, eso sí), se reconciliaron (para alivio de Terelu, sobre todo), pero hay que recordar que Alejandra no tuvo ningún reparo en poner las cartas sobre la mesa y revelar que se llevaban mal. En su conversación, Alejandra le dijo a su tía lo que le había sentado mal (y que supuso el principio de este cisma familiar), aunque desconocemos qué fue. Por ahora.

Alejandra Rubio dice sobre Pipi Estrada lo que nadie se atreve a revelar

Cuando Pipi Estrada regresó hace unos meses a Telecinco, se abrió un nuevo conflicto en la familia Campos. Terelu nunca que se ha querido pronunciar al respecto y se ha limitado en dar unas pocos pinceladas para callar a su ex con cuatro palabras. Pero cuando Alejandra entra en escena es capaz de aportar luz a este conflicto, advirtiéndole a Pipi que tiene suerte de que su madre no hable: "Perdiste un juicio contra ella y no pagaste", destapó. También ha desmentido algunas de las cosas que ha dicho sobre ella.

