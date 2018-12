Por su parte, Aya Ben Hamdouch, ha deseado que el dinero "vaya a las familias necesitadas" y espera celebrar "yendo al Burger King" la suerte que ha repartido, Porque en su casa no se juega, ha confesado. "A mi madre no le va mucho", ha dicho la niña de 10 años, bautizada como 'la niña de los 1.000 euros' por su particular forma y entusiasmo al cantar la pedrea en el sorteo del 2017.