El plan de desescalada, más deseado que aplaudido y con más incógnitas que certezas

El inicio de la desescalada comenzará este 4 de mayo con la denominada fase 0 , salvo en las islas de Formentera, La Graciosa, La Gomera y El Hierro , que directamente pasarán a la fase 1 en esa fecha por su situación epidemiológica favorable. Para el resto, esta fase 1 iniciará el 11 de mayo si todo evoluciona favorablemente y a partir de ahí se contempla que cada fase dure un mínimo de dos semanas , transitando desde la 1 hasta la 3 y, finalizada esta, llegando a la ‘nueva normalidad ’, algo que en el mejor de los casos se espera para finales de junio . No será hasta entonces cuando podamos circular entre provincias o islas.

Un ligero repunte en el último balance

En este contexto, los últimos datos del balance del coronavirus en nuestro país ofrecidos por Sanidad suponen una primera advertencia de cara a esa desescalada: se ha registrado un repunte en los contagios , con 2.144 nuevos casos , así como en el número de fallecidos el último día, con 325, si bien el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha puntualizado que de los nuevos positivos notificados, “casi 900 de ellos se deben a notificaciones que no coinciden con la definición de caso” que se está realizando “de diagnósticos de PCR, es decir, de casos activos”. Por ello, ha afirmado que “el dato se podrá corregir mañana” y ha destacado que, “ seguimos la línea que estábamos observando , si bien no ha sido una evolución tan hacia la baja como fue el día de ayer”.

El 2 de mayo, una primera cita para la desescalada

Este miércoles, algunos comercios y establecimientos de hostelería, entre la incertidumbre , comenzaban los preparativos para poder abrir paulatinamente en el marco de las limitaciones impuestas para evitar lo que nadie desea: un posible rebrote que tire por la borda todo el enorme sacrificio realizado por una ciudadanía, que mayoritariamente ha seguido con ejemplaridad un confinamiento que ha demostrado dar resultados. Pero como advertía Fernando Simón, si antes estábamos haciendo lo “duro pero fácil”, ahora llega lo “difícil”. Lo verdaderamente complicado, insisten desde Sanidad, es ahora, “cuando cada uno tiene que demostrar la responsabilidad personal, individual y familiar para garantizar que la apertura progresiva que vamos a ir teniendo no se convierte en un riesgo para la población”.

La primera cita para la desescalada ciudadana llegará este sábado, 2 de mayo , cuando se permitirá la realización de la actividad deportiva de forma individual , así como dar paseos individualmente o con las personas con las que convivimos . Y es importante, como recalcan las autoridades sanitarias, mantener las medidas dictadas, que serán precisadas este jueves, con el objetivo de que no se produzcan como las que vimos en algunos puntos el pasado domingo cuando, con la salida de los niños a las calles, numerosos padres, en un acto de irresponsabilidad, hicieron caso omiso a normas básicas como el mantenimiento del distanciamiento social , entre otras.

Es importante recalcar que el coronavirus no está controlado todavía en nuestro país, y por eso, si queremos que entre todos el avance sea posible y verdaderamente se llegue a esa fase de ‘nueva normalidad’ a finales de junio, se deben respetar las delimitaciones marcadas. De lo contrario, habrá retrasos, como ha advertido reiteradamente un Gobierno que este miércoles se ha encontrado con duras críticas, tanto en la sesión de control en el Congreso como por parte de los presidentes autonómicos, quienes le han reprochado que ha presentado el plan sin discutirlo previamente con ellos, así como haber hecho una división por provincias sin, por ejemplo, hacer distinción entre las zonas rurales y las zonas urbanas, donde hay más casos de COVID-19. Según critican, no se han delimitado correctamente los umbrales para pasar de una fase a otra, insistiendo en mostrar discrepancia al respecto de que la unidad territorial de referencia sea la provincia; algo que el Ejecutivo ha respondido con mano tendida y con el propósito de escuchar todas las propuestas.