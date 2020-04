Última hora del coronavirus: Suman 331 las muertes con un ligero repunte, aunque los pacientes recuperados son más de 100.000

11.03 Más del 55 % de los hosteleros españoles necesita financiación externa o recurrir a los ahorros a partir de este mismo lunes para hacer frente a los gastos fijos de su negocio , que no pueden ser cubiertos por ingresos dado el parón de la actividad como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus.

8.45 La Policía advierte que tras el primer día de relajación del confinamiento con la salida de los niños serán más estrictos con sanciones para los padres que no cumplan las normas. Uno de los ejemplos de las aglomeraciones que se vivieron en la salida de los niños fue en la Avenida Diagonal, de Barcelona. Muchos padres no estuvieron a la altura de las circunstancias. No respetaron la distancia de seguridad ni llevaban mascarillas. También se vieron imágenes como la de dos padres acompañando a sus hijos cuando solo puede ir uno