Los rastreos en España no llegan a todos los casos sospechosos: las comunidades piden ayuda al Gobierno

Contactos estrechos de positivos a los que no se ha avisado nunca desde la sanidad pública, resultados que no llegan o llegan equivocados y personas sospechosas que esperan hasta 20 días el resultado de la PCR. Los rastreos de coronavirus en España no llegan a todos los casos sospechosos y las pruebas PCR tardan, en algunos casos, demasiado tiempo en llegar.