Iker e Imanol tienen algunas quejas sobre su expulsión: "Hay quienes han tenido menos afinidad con las chicas"

Imanol e Iker fueron los dos últimos solteros expulsados de 'La isla de las tentaciones 3' por las chicas de Villa Montaña. Lara, Lola, Lucía, Marina y Claudia no sentían que con ninguno de ellos que pudieran caer en la tentación. Así que cuando Sandra Barneda les pidió que eliminasen a dos de los solteros, fueron ellos los que tuvieron que despedirse esta aventura.

En el caso de Iker, el de Álava y policía local no ha conseguido encontrar en el paraíso a ese amor que persigue: el de 'para toda la vida'. Explicaba Iker después de la expulsión que no ha podido mostrarse tal y como es. "Me ha costado mucho abrirme y mostrarme cómo soy yo", declaraba.